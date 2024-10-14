Комиссия Нижневартовска убедилась в исправности кондиционеров в общественном транспор

Posted 14 октября, 15:25
Published 14 октября, 15:25
Modified 14 октября, 15:25
Updated 14 октября, 15:25
Как сообщает muksun.fm, об этом заявила комиссия, состоящая из чиновников местной администрации и представителей компании «АвтоМАЗ», подтвердившая работоспособность систем кондиционирования в салонах новых автобусов ЛИАЗ.
Все эти автобусы (почти 200 единиц подвижного состава) купили для Нижневартовска на средства из казны региона. Речь идет о реализованном госконтракте компании «АвтоМАЗ» и администрации Ханты-Мансийского автономного округа.
Исправность пассажирских автобусов, включая работу кондиционеров, и приемка работ осуществлялись в первую половину осени текущего года. Работа систем кондиционирования детально анализировалась, проверялась возможность подачи холодного воздуха в салон пассажирского транспорта. Эксперты сообщили о полной исправности климатического оборудования и подписали соответствующие протоколы.
На фоне этого стоит напомнить, что двое высокопоставленных лиц из правительства ХМАО-Югры сейчас находятся под арестом из-за того, что они якобы реализовали мошенническую схему: заплатили бюджетные деньги за приобретение автобусов с кондиционерами, а купили транспорт подешевле — без таких систем. Но теперь выводы комиссии показали, что сведения об отсутствии кондиционеров не совсем соответствуют действительности.
Перевозчик «Домтрансавто» начал работать на рынке пассажироперевозок Нижневартовска, получив тендер от муниципалитета весной этого года. Компания успешно воплощает реформу городского транспорта, так как ранее уже имела аналогичный опыт в рамках организации перевозок пассажиров в Петербурге. После того как на маршруты вышли новые автобусы ЛИАЗ, перевозчик уменьшил интервал движения, в самые загруженные часы — в два раза. При этом укомплектованность водительского состава в компании дошла до 100% на фоне того, что нижневартовским водителям достаточно серьезно подняли зарплату.
Увеличивая привлекательность и комфортабельность перевозок, перевозчик «Домтрансавто» устраивает розыгрыши бесплатных проездных и внедряет инновационные платежные системы, воплощая задачу по цифровизации транспортной сети на уровне субъекта РФ.