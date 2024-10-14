Комиссия Нижневартовска убедилась в исправности кондиционеров в общественном транспор

Перевозчик «Домтрансавто» начал работать на рынке пассажироперевозок Нижневартовска, получив тендер от муниципалитета весной этого года. Компания успешно воплощает реформу городского транспорта, так как ранее уже имела аналогичный опыт в рамках организации перевозок пассажиров в Петербурге. После того как на маршруты вышли новые автобусы ЛИАЗ, перевозчик уменьшил интервал движения, в самые загруженные часы — в два раза. При этом укомплектованность водительского состава в компании дошла до 100% на фоне того, что нижневартовским водителям достаточно серьезно подняли зарплату.