Минимальный взнос по семейной ипотеке вырос, увеличилась и переплата

Как отмечают эксперты и Минфин, эта сумма охватит только первую половину ноября, и пока не предусматривается выделение дополнительных средств на следующий год. Именно поэтому сейчас банки самостоятельно вводят ограничения на выдачу льготных кредитов. Некоторые из них, как «Альфа-банк» и «ВТБ», повышают требования к первоначальному взносу, что автоматически исключает из оборота значительную часть потенциальных клиентов. В то же время, «Сбербанк» на 11 октября текущего года не осуществляет выдачу семейной ипотеки, а только принимает заявки на будущее, когда банк сможет распределить свои лимиты.