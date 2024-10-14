Оператор билайн приглашает проверить свои знания о борьбе с телефонными мошенниками

Для диктанта оператор поделился экспертизой в вопросах борьбы со спамерами и мошенниками. Специально для тестирования компания подготовила вопросы, актуальные для участников разных возрастов. билайн также регулярно рассказывает о безопасном поведении в интернете — эта информация особенно полезна детям. Ведь бороться со злоумышленниками можно, не только блокируя вызовы от них, но и обучая самих абонентов методам защиты.