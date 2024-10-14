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Posted 14 октября, 16:54

Published 14 октября, 16:54

Modified 14 октября, 16:56

Updated 14 октября, 16:56

«Пар на всю улицу». Пермячка рассказала о потопе на улице Звонарева

«Пар на всю улицу». Пермячка рассказала о потопе на улице Звонарева

14 октября 2024, 16:54
Фото: Читатель properm.ru
В мэрии Properm.ru сообщили, что авария произошла на сетях ООО «Новая энергетика»

В Перми в районе ул. Звонарева, 2/1 из-под земли вытекает кипяток. Вода стекает к ул. Звонарева, 1, и ниже, об этом сообщила читательница Properm.ru. «Пар на всю улицу. Огорожено ленточкой, поток воды нескончаем. Боюсь представить, что будет, когда это все замёрзнет», пишет пермячка.

В администрации Мотовилихинского района корреспонденту Properm.ru заявили, что авария произошла на сетях ООО «Новая энергетика». Сообщение о необходимости устранения дефекта передана частной организации.

Информация по срокам восстановления в настоящий момент уточняется.

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#Пермь#Авария#Водоснабжение#Мотовилихинский район
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