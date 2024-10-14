«Пар на всю улицу». Пермячка рассказала о потопе на улице Звонарева

В Перми в районе ул. Звонарева, 2/1 из-под земли вытекает кипяток. Вода стекает к ул. Звонарева, 1, и ниже, об этом сообщила читательница Properm.ru. «Пар на всю улицу. Огорожено ленточкой, поток воды нескончаем. Боюсь представить, что будет, когда это все замёрзнет», пишет пермячка.