«Пар на всю улицу». Пермячка рассказала о потопе на улице Звонарева

Posted 14 октября, 16:54
Published 14 октября, 16:54
Modified 14 октября, 16:56
Updated 14 октября, 16:56
В Перми в районе ул. Звонарева, 2/1 из-под земли вытекает кипяток. Вода стекает к ул. Звонарева, 1, и ниже, об этом сообщила читательница Properm.ru. «Пар на всю улицу. Огорожено ленточкой, поток воды нескончаем. Боюсь представить, что будет, когда это все замёрзнет», пишет пермячка.
В администрации Мотовилихинского района корреспонденту Properm.ru заявили, что авария произошла на сетях ООО «Новая энергетика». Сообщение о необходимости устранения дефекта передана частной организации.
Информация по срокам восстановления в настоящий момент уточняется.