Пермскому поставщику больничного питания вновь отказали в пересмотре дела «Айболита»

Posted 14 октября, 08:30
Published 14 октября, 08:30
Modified 14 октября, 10:18
Updated 14 октября, 10:18
Судья Светлана Овчинникова отказала пермской компании «Элиона» в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам дела о законности продажи в частные руки пищеблока «Айболит» в Чайковском. Ранее арбитражная судья вернула поставщику больничной еды заявление о пересмотре дела без рассмотрения, юристы «Элионы» оспорили это решение в Семнадцатом апелляционном суде.
Вторая инстанция в постановлении указала, что по форме и содержанию заявление «Элионы» соответствует требованиям статьи 313 АПК РФ. Поэтому оно должно быть рассмотрено судом первой инстанции. После чего требования «Элионы» были приняты к рассмотрению и в одном заседании судья Овчинникова отказала компании в повторном рассмотрении дела.
В качестве «вновь открывшихся обстоятельств» юристы «Элионы» указали условия заключенного госконтракта Чайковской горбольницы с новым поставщиком. По договору с удмуртским ООО «Общепит-сервис» приготовление обедов идет на площадях исполнителя. В первоначальных контрактах с ООО «Элиона» оговаривалась аренда больничного пищеблока в Чайковском, который потом компания выкупила у ООО «Оскар».
На основании условий госконтракта с конкурирующей фирмой из Удмуртии в ООО «Элиона» сделали вывод о том, что медучреждение не использует здание пищеблока.
Суть процесса в том, что в 2022 году Минимущества региона вышло в суд с иском об изъятии из незаконной частной собственности помещений пищеблока горбольницы в Чайковском. После того, как суд признал, что «Айболит» оказался в ведении «Элионы» путем ряда незаконных и притворных сделок. При передаче больничного комплекса в ведение региона администрация Чайковского оставила пищеблок в собственности подведомственного МУП, а потом и ООО «Оскар», не учитывая, что здание является неотделимым от главного корпуса больницы и связанного с ним общими коммуникациями. В защиту интересов Минимущество также вышла и прокуратура. Изначально «Элиона» арендовала здание «Айболита» у «Оскара», а затем и выкупила.
В 2023 году суд изъял пищеблок из частного владения и вернул в имущественный комплекс региона. Компания «Элиона» еще в одном арбитражном процессе сейчас пытается взыскать с Минимущества региона нанесенные от изъятия «Айболита» убытки на сумму 35 млн рублей. Здание было приобретено за 5 млн рублей.
Компания «Элиона» была поставщиком больничного питания в больницы Пермского края, в том числе — в Чайковскую ЦГБ, с 2010 года. После вынесения приговоров по уголовным делам, в том числе — в отношении бенефициара Эльфиры Кузьминой, с 2022 года компания фактически прекратила деятельность. До этого периода группа предприятий фактически занимала доминирующее положение на рынке поставок больничного питания в Прикамье. Предприятия «Медилайн» и «Амега», аффилированные Кузьминой, продолжают работать на рынке поставок больничного питания. В 2017 году Пермское УФАС признало наличие между «Амегой», «Медилайном» и «Элионой» картельного сговора.