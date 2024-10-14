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Posted 14 октября, 08:30

Published 14 октября, 08:30

Modified 14 октября, 10:18

Updated 14 октября, 10:18

Пермскому поставщику больничного питания вновь отказали в пересмотре дела «Айболита»

Пермскому поставщику больничного питания вновь отказали в пересмотре дела «Айболита»

14 октября 2024, 08:30
Фото: 1MI
Сюжет
Возле кормушки
Компания «Элиона» пыталась доказать, что здание пищеблока не нужно Чайковской горбольнице.

Судья Светлана Овчинникова отказала пермской компании «Элиона» в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам дела о законности продажи в частные руки пищеблока «Айболит» в Чайковском. Ранее арбитражная судья вернула поставщику больничной еды заявление о пересмотре дела без рассмотрения, юристы «Элионы» оспорили это решение в Семнадцатом апелляционном суде.

Вторая инстанция в постановлении указала, что по форме и содержанию заявление «Элионы» соответствует требованиям статьи 313 АПК РФ. Поэтому оно должно быть рассмотрено судом первой инстанции. После чего требования «Элионы» были приняты к рассмотрению и в одном заседании судья Овчинникова отказала компании в повторном рассмотрении дела.

В качестве «вновь открывшихся обстоятельств» юристы «Элионы» указали условия заключенного госконтракта Чайковской горбольницы с новым поставщиком. По договору с удмуртским ООО «Общепит-сервис» приготовление обедов идет на площадях исполнителя. В первоначальных контрактах с ООО «Элиона» оговаривалась аренда больничного пищеблока в Чайковском, который потом компания выкупила у ООО «Оскар».

На основании условий госконтракта с конкурирующей фирмой из Удмуртии в ООО «Элиона» сделали вывод о том, что медучреждение не использует здание пищеблока.

Суть процесса в том, что в 2022 году Минимущества региона вышло в суд с иском об изъятии из незаконной частной собственности помещений пищеблока горбольницы в Чайковском. После того, как суд признал, что «Айболит» оказался в ведении «Элионы» путем ряда незаконных и притворных сделок. При передаче больничного комплекса в ведение региона администрация Чайковского оставила пищеблок в собственности подведомственного МУП, а потом и ООО «Оскар», не учитывая, что здание является неотделимым от главного корпуса больницы и связанного с ним общими коммуникациями. В защиту интересов Минимущество также вышла и прокуратура. Изначально «Элиона» арендовала здание «Айболита» у «Оскара», а затем и выкупила.

В 2023 году суд изъял пищеблок из частного владения и вернул в имущественный комплекс региона. Компания «Элиона» еще в одном арбитражном процессе сейчас пытается взыскать с Минимущества региона нанесенные от изъятия «Айболита» убытки на сумму 35 млн рублей. Здание было приобретено за 5 млн рублей.

Компания «Элиона» была поставщиком больничного питания в больницы Пермского края, в том числе — в Чайковскую ЦГБ, с 2010 года. После вынесения приговоров по уголовным делам, в том числе — в отношении бенефициара Эльфиры Кузьминой, с 2022 года компания фактически прекратила деятельность. До этого периода группа предприятий фактически занимала доминирующее положение на рынке поставок больничного питания в Прикамье. Предприятия «Медилайн» и «Амега», аффилированные Кузьминой, продолжают работать на рынке поставок больничного питания. В 2017 году Пермское УФАС признало наличие между «Амегой», «Медилайном» и «Элионой» картельного сговора.

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#Общество#Суд#Возле кормушки#Пермь
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