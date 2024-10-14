Пермскому поставщику больничного питания вновь отказали в пересмотре дела «Айболита»

Суть процесса в том, что в 2022 году Минимущества региона вышло в суд с иском об изъятии из незаконной частной собственности помещений пищеблока горбольницы в Чайковском. После того, как суд признал, что «Айболит» оказался в ведении «Элионы» путем ряда незаконных и притворных сделок. При передаче больничного комплекса в ведение региона администрация Чайковского оставила пищеблок в собственности подведомственного МУП, а потом и ООО «Оскар», не учитывая, что здание является неотделимым от главного корпуса больницы и связанного с ним общими коммуникациями. В защиту интересов Минимущество также вышла и прокуратура. Изначально «Элиона» арендовала здание «Айболита» у «Оскара», а затем и выкупила.