Пермячка отсудила у поликлиники более 100 тысяч рублей за травмы от упавшего снега

Posted 14 октября, 11:14
Published 14 октября, 11:14
Modified 15 октября, 05:11
Updated 15 октября, 05:11
Пермячка отсудила компенсацию морального вреда за падение снега с крыши здания городской поликлиники №7 на ул. Грачева, 12б. Несчастный случай произошел с 33-летней Ксенией в марте прошлого года. Девушка утверждает, что не получила первую медицинскую помощь от сотрудников больницы и самостоятельно вызвала скорую помощь.
Медики отвезли Ксению в городскую клиническую больницу имени М. А. Тверье. После обследования ей поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей и сотрясение мозга. Пермячка говорит, что администрация больницы на ул. Грачева никак не отреагировала на несчастный случай, хотя ее уведомили о случившемся сразу. Однако девушка работает в юридической компании и обратилась за помощью к юристу за консультацией и помощью во взыскании компенсации морального вреда.
Прошло полтора года и семь судебных заседаний. Около двух недель назад, 1 октября, суд вынес решение в пользу Ксении. Как рассказала Properm.ru девушка, ей удалось отсудить компенсацию в размере 120 тыс. рублей.