Пермячка отсудила у поликлиники более 100 тысяч рублей за травмы от упавшего снега

Медики отвезли Ксению в городскую клиническую больницу имени М. А. Тверье. После обследования ей поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей и сотрясение мозга. Пермячка говорит, что администрация больницы на ул. Грачева никак не отреагировала на несчастный случай, хотя ее уведомили о случившемся сразу. Однако девушка работает в юридической компании и обратилась за помощью к юристу за консультацией и помощью во взыскании компенсации морального вреда.