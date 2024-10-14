properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 11:14

Published 14 октября, 11:14

Modified 15 октября, 05:11

Updated 15 октября, 05:11

Пермячка отсудила у поликлиники более 100 тысяч рублей за травмы от упавшего снега

Пермячка отсудила у поликлиники более 100 тысяч рублей за травмы от упавшего снега

14 октября 2024, 11:14
Фото: 1MI
Сюжет
Медицина в Прикамье
Девушка смогла добиться компенсации только в апелляции.

Пермячка отсудила компенсацию морального вреда за падение снега с крыши здания городской поликлиники №7 на ул. Грачева, 12б. Несчастный случай произошел с 33-летней Ксенией в марте прошлого года. Девушка утверждает, что не получила первую медицинскую помощь от сотрудников больницы и самостоятельно вызвала скорую помощь.

Медики отвезли Ксению в городскую клиническую больницу имени М. А. Тверье. После обследования ей поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей и сотрясение мозга. Пермячка говорит, что администрация больницы на ул. Грачева никак не отреагировала на несчастный случай, хотя ее уведомили о случившемся сразу. Однако девушка работает в юридической компании и обратилась за помощью к юристу за консультацией и помощью во взыскании компенсации морального вреда.

Прошло полтора года и семь судебных заседаний. Около двух недель назад, 1 октября, суд вынес решение в пользу Ксении. Как рассказала Properm.ru девушка, ей удалось отсудить компенсацию в размере 120 тыс. рублей.

Читайте также:
Пермскому поставщику больничного питания вновь отказали в пересмотре дела «Айболита»Опоздавшие на самолет в Турцию пермяки отсудили у «Аэрофлота» более 270 тысяч рублейУ топ-менеджера «Чайковского текстиля» арестовали загородный дом и 100 миллионов
#Общество#Суд#Медицина в Прикамье#Пермь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика