Пермяки сфотографировали большую комету. Что сделать, чтобы ее увидеть

Увидеть C/2023 A3 из города будет сложнее, так как здесь мешают здания на горизонте и световое загрязнение. Однако, если вы живете на высоких этажах, где виден западный горизонт, то комету можно сфотографировать или наблюдать в бинокль со штатива. Лучше всего наблюдать одну из самых ярких комет последних десятилетий за городом или в пригороде, в период с 19:00 до 20:00. Для этого нужно выехать в поле с открытым западным горизонтом под ясное звездное небо.