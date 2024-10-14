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Posted 14 октября, 03:15

Published 14 октября, 03:15

Modified 14 октября, 03:18

Updated 14 октября, 03:18

Пермяки увидели яркую комету Цзыцзиньшань — ATLAS невооруженным глазом

Пермяки сфотографировали большую комету. Что сделать, чтобы ее увидеть

14 октября 2024, 03:15
Фото: Иван Деменев

Пермяки увидели яркую комету Цзыцзиньшань — ATLAS невооруженным глазом

Комета будет заметна до конца октября этого года.

Пермяки смогли невооруженным глазом увидеть одну из самых ярких комет последних десятилетий — C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). «Снято сегодня, ждали полтора часа, замерзли, но увидели», — поделился впечатлениями в соцсети «ВКонтакте» вчера вечером, 13 октября, пермяк Иван Деменев.

Руководитель пермского астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук также наблюдал комету. Сейчас он находится в путешествии по горам Архыза. «Комета была видна невооружëнным глазом и не только ее голова, а хвост. Хвост очень впечатлил. Точно комета не хуже С/2020 F3 (NEOWISE). Следующие дни покажут ее в еще большей красоте», — рассказал Сергей в группе своего астроклуба «ВКонтакте».

Фото: Сергей Полищук. vk.com/astroclubtelescope

Как увидеть эту комету?

Нужно смотреть на запад. Найдите его относительно заходящего Солнца, которое садится за горизонт немного левее точки запада. Необходимо искать комету в небе через час после захода Солнца: когда небо станет темным, она проявится на горизонте.

В течение двух-трех дней, пока комета будет находиться близко к Солнцу, она будет «гаснуть» в его лучах, но уже заметна для наблюдений через бинокль. Если вы хотите сделать фото, то зеркальные камеры и смартфоны распознают комету как блеклое пятно с небольшим хвостом.

Увидеть C/2023 A3 из города будет сложнее, так как здесь мешают здания на горизонте и световое загрязнение. Однако, если вы живете на высоких этажах, где виден западный горизонт, то комету можно сфотографировать или наблюдать в бинокль со штатива. Лучше всего наблюдать одну из самых ярких комет последних десятилетий за городом или в пригороде, в период с 19:00 до 20:00. Для этого нужно выехать в поле с открытым западным горизонтом под ясное звездное небо.

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