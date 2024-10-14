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Posted 14 октября, 08:15

Published 14 октября, 08:15

Modified 14 октября, 08:17

Updated 14 октября, 08:17

В Прикамье стартовала общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Пермяки смогут сообщить в полицию о закладчиках и наркопритонах

14 октября 2024, 08:15
Фото: 1MI

В Прикамье стартовала общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Сюжет
Касается каждого
Можно позвонить в МВД или оставить анонимное сообщение на сайте «Управляем вместе».

Пермяки смогут сообщить о незаконном обороте наркотиков в правоохранительные органы. В Прикамье началась общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», она продлится с 14 по 25 октября текущего года.

Как сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края, полиция обязательно проверит информацию, полученную о нелегальном распространении наркотиков. Если у вас есть сведения о местах хранения и сбыта наркотиков, наркопритонах и распространителях запрещенных веществ, сообщите о них по телефону 102. Кроме того, можно оставить анонимное сообщение на портале «Управляем вместе» в разделе «Наркотики».

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#Общество#Касается каждого#Пермь#Наркотики#Полиция
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