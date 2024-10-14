Пермяки смогут сообщить в полицию о закладчиках и наркопритонах

Posted 14 октября, 08:15
Published 14 октября, 08:15
Modified 14 октября, 08:17
Updated 14 октября, 08:17
Пермяки смогут сообщить о незаконном обороте наркотиков в правоохранительные органы. В Прикамье началась общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», она продлится с 14 по 25 октября текущего года.
Как сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края, полиция обязательно проверит информацию, полученную о нелегальном распространении наркотиков. Если у вас есть сведения о местах хранения и сбыта наркотиков, наркопритонах и распространителях запрещенных веществ, сообщите о них по телефону 102. Кроме того, можно оставить анонимное сообщение на портале «Управляем вместе» в разделе «Наркотики».