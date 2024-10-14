Почти половина жителей Перми считает, что жить в городе не по карману

Posted 14 октября, 11:00
Published 14 октября, 11:00
Modified 14 октября, 12:21
Updated 14 октября, 12:21
Около 48% жителей Перми считают город слишком дорогим для проживания, что на 10% чем годом ранее. Результатами проведенного опроса поделились аналитики сервиса SuperJob.
При этом, порядка 32% пермяков думают, что краевая столица не настолько дорога для жизни. По мнению жителей, большая часть их расходов приходится на продукты, жилье, проезд, услуги и ЖКХ.
Среди других регионов лидером по стоимости жизни остается Москва, этот город считают дорогим примерно 56% жителей. Следом идут Самара (54%), Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород (по 53%).