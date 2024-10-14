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Posted 14 октября, 11:00

Published 14 октября, 11:00

Modified 14 октября, 12:21

Updated 14 октября, 12:21

Порядка 48% опрошенных жителей считает Пермь дорогим городом

Почти половина жителей Перми считает, что жить в городе не по карману

14 октября 2024, 11:00
Фото: properm.ru

Порядка 48% опрошенных жителей считает Пермь дорогим городом

Противоположного утверждения придерживаются 32% пермяков.

Около 48% жителей Перми считают город слишком дорогим для проживания, что на 10% чем годом ранее. Результатами проведенного опроса поделились аналитики сервиса SuperJob.

При этом, порядка 32% пермяков думают, что краевая столица не настолько дорога для жизни. По мнению жителей, большая часть их расходов приходится на продукты, жилье, проезд, услуги и ЖКХ.

Среди других регионов лидером по стоимости жизни остается Москва, этот город считают дорогим примерно 56% жителей. Следом идут Самара (54%), Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород (по 53%).

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