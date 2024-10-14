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Posted 14 октября, 08:13

Published 14 октября, 08:13

Modified 14 октября, 08:13

Updated 14 октября, 08:13

Проблему лишнего веса можно решить с помощью современных препаратов

Проблему лишнего веса можно решить с помощью современных препаратов

14 октября 2024, 08:13
Фото: 1MI
В рамках международного конгресса, который прошел в начале октября в Москве в Национальном медико-исследовательском центре эндокринологии Минздрава России, участники обсудили проблему лишнего веса, нарастающую во всем мире, а также способы ее решения.

На конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» собрались эксперты по диагностике и лечению ожирения. К российским специалистам присоединились коллеги из Китая, ОАЭ, а также Казахстана, Узбекистана и Беларуси, сообщает inkazan.ru.

Ученые пришли к выводу, что необходимо признать избыточный вес и ожирение социально значимым заболеванием. Ведущие эндокринологи обсудили способы решения этой проблемы и ознакомились с последними тенденциями на фармацевтическом рынке. Профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России Татьяна Маркова подчеркнула, что для успешного лечения ожирения недостаточно лишь изменения образа жизни. По ее словам, необходимо медикаментозное лечение, которое позволит не только снизить массу тела, но и уменьшить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Она также упомянула новый препарат «Велгия», произведенный российской фармацевтической компанией «Промомед» на основе семаглутида для лечения ожирения.

В рамках конгресса прошло заседание секции, посвященное вопросам сохранения и восстановления метаболического здоровья россиян, при участии компании «Промомед».

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