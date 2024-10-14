Проблему лишнего веса можно решить с помощью современных препаратов

Ученые пришли к выводу, что необходимо признать избыточный вес и ожирение социально значимым заболеванием. Ведущие эндокринологи обсудили способы решения этой проблемы и ознакомились с последними тенденциями на фармацевтическом рынке. Профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России Татьяна Маркова подчеркнула, что для успешного лечения ожирения недостаточно лишь изменения образа жизни. По ее словам, необходимо медикаментозное лечение, которое позволит не только снизить массу тела, но и уменьшить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.