Самые богатые строители Пермского края в 2023 году

Posted 14 октября, 13:00
Published 14 октября, 13:00
Modified 14 октября, 13:03
Updated 14 октября, 13:03
Традиционно в ТОП-100 богатейших бизнесменов Пермского края входят представители строительной отрасли. В городе есть предприятия, которые десятилетиями возводят жилье, новые игроки и те, кто сворачивает свои активы.
Не участвующий в региональной политике с 2011 года Виктор Суетин (15 место) стал по итогам 2023 года самым богатым девелопером. Он вместе с супругой — Ириной Суетиной (36 место) — на паях владеет компанией-застройщиком «СтройПанельКомплект» и связанными с ней юрлицами.
Один из самых непубличных миллиардеров региона Валерий Гараев (16 место) продолжает наращивать активы строительной группы ПМД. Самым прибыльным по итогам прошлого года стал специализированный застройщик «Премьер». Добавим, что его дочь также участвует в бизнесе, но оказалась за пределами рейтинга на 158 строчке. Партнер Гараева Олег Стародубцев оказался на 57 строчке.
Совладелец строительной группы «Кинетика» Константин Меновщиков впервые вошел в топ-100 богатейших людей Пермского края — 17 место. Широкую публичную известность (и прирост доходности) группа «Кинетика» получила как один из субподрядчиков строительства нового пермского аэропорта.
Для Перми, в целом, привычно, что в девелопмент стал семейным предприятием. И самым ярким представителем подобной преемственности является компания ПЗСП. Евгений Демкин — гендиректор компании, его отец — основатель ПЗСП — Николай Демкин и мать Валентина Дёмкина расположились на 18, 54 и 95-м местах соответственно. Однако список был бы не полным без экс-зампредседателя Правительства Пермского края и экс-мэра Алексея Дёмкина. Которому, к слову, пришлось покинуть свой пост из-за резких высказываний сына. После скандала он объявил о возвращении в семейное предприятие.
Обладатель ордена «За заслуги в строительстве», управляющий и владелец группы строительных компаний «Мегаполис» Леонид Крепак оказался на 79 строчке рейтинга. его сын — директор по развитию «Мегаполис» — Михаил Крепак остановился на 128 строчке.
Совладелец строительного холдинга «Ярус групп» Виктор Чирков занял 90-е место. В холдинг входит проектное бюро, строительная компания, завод ЖБК и компания-девелопер. Строительный бизнес принес Виктору Чиркову 171 млн рублей чистой прибыли.
В этом списке нельзя забыть про одного из самых известных строителей Перми Александра Репина (второе место в топ-100). После конфликтов в городскими и краевыми властями он ослабил свои позиции на строительном рынке и даже заявил, что выходит из девелоперского бизнеса. Однако активы «Сатурн-Р» в этой сфере до сих пор приносят выручку, хотя и значительно ниже агропромышленного комплекса.