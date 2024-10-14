Самые богатые строители Пермского края в 2023 году

В этом списке нельзя забыть про одного из самых известных строителей Перми Александра Репина (второе место в топ-100). После конфликтов в городскими и краевыми властями он ослабил свои позиции на строительном рынке и даже заявил, что выходит из девелоперского бизнеса. Однако активы «Сатурн-Р» в этой сфере до сих пор приносят выручку, хотя и значительно ниже агропромышленного комплекса.