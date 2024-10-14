Шок! Козы эмигрируют: 247 животных из Прикамья переезжают за границу!

Из региона уехали 79 кошки, 165 собака, один кролик и две козы. Перед отъездом животных чипировали, они прошли 30–дневный карантин, в ходе которого были сделаны все необходимые вакцинации и обработки. На питомцев были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты подтверждающие эпизоотическое благополучие места вывоза формы 5а и евросправки.