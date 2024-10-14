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Posted 14 октября, 13:38

Published 14 октября, 13:38

Modified 15 октября, 05:01

Updated 15 октября, 05:01

Шок! Козы эмигрируют: 247 животных из Прикамья переезжают за границу!

Шок! Козы эмигрируют: 247 животных из Прикамья переезжают за границу!

14 октября 2024, 13:38
Фото: properm.ru
Всего из региона уехали 247 животных-компаньонов.

Две козы, а также 245 других животных уехали из Прикамья на ПМЖ за границу. Звери убыли в Абхазию, Австрию, Азербайджан, Албанию, Армению, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Вьетнам, Германию, Грецию, Грузию, Египет, Израиль, Индию и другие страны, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Из региона уехали 79 кошки, 165 собака, один кролик и две козы. Перед отъездом животных чипировали, они прошли 30–дневный карантин, в ходе которого были сделаны все необходимые вакцинации и обработки. На питомцев были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты подтверждающие эпизоотическое благополучие места вывоза формы 5а и евросправки.

Время оформления документов на вывоз животного можно существенно сократить, если владелец заблаговременно оформит заявку в системе предварительного оформления экспортных ветеринарных сертификатов ГИС «Е-cert». О том, как увезти зверя в другую страну, можно узнать на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Выезд за рубеж с домашними питомцами».

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#Пермский край#Животные#Россельхознадзор#Домашние животные
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