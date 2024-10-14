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Posted 14 октября, 02:34

Published 14 октября, 02:34

Modified 14 октября, 02:36

Updated 14 октября, 02:36

В Пермском крае на неделе с 14 по 18 октября похолодает до -14 градусов

Сухо и солнечно, а потом со снегом. Какая погода ожидает жителей Прикамья на неделе

14 октября 2024, 02:34
Фото: properm.ru

В Пермском крае на неделе с 14 по 18 октября похолодает до -14 градусов

В начале рабочей недели осадков не прогнозируется.

В Прикамье в начале этой недели ожидаются морозные ночи и более теплые дни. Будет сухо и солнечно, скорость ветра слабая, рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». Начиная со среды, в регионе похолодает, вероятно, пройдут снегопады.

Сегодня, 14 октября, в Пермском крае ясно и без осадков. Температура воздуха ночью -10…-5°, в низинах до -14°, днем +3…+8°. Ветер слабый переменных направлений. 15 октября будет малооблачно и без осадков, ночью также похолодает до -10…-5°, в низинах до -14°, днем +5…+10°. Ветер юго-восточный 1-6 м/с.

16 октября на западе региона прогнозируется переменная облачность, на востоке будет малооблачно, а на западе ожидается кратковременный мокрый снег. Ночью похолодает до -7…-2°, на востоке и в низинах до -11°, днем +2…+7°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. В четверг, 17 октября, в Прикамье пройдут небольшие или умеренные снегопады (мокрый снег), на севере и востоке также ожидается снег. Ночью похолодание будет уже не таким значительным — до -5…0°, днем 0…+5°. Ветер западный 3-8 м/с.

Трудовые будни в Пермском крае завершатся 18 октября облачной погодой с прояснениями, в некоторых районах пройдет местами слабый снег. Ночью заморозки составят -7…-2°, при прояснениях до -10°, днем +2…+7°. Скорость юго-западного ветра — 3-8 м/с. По предварительным данным, которые еще могут измениться, далее жителей региона ждут кратковременные осадки, температура воздуха существенно не изменится.

Вчера днем в регионе прогнозировалось потепление до +7°. Синоптики прогнозировали, что октябрь в Прикамье будет сухим и теплым.

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