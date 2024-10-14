Сухо и солнечно, а потом со снегом. Какая погода ожидает жителей Прикамья на неделе

16 октября на западе региона прогнозируется переменная облачность, на востоке будет малооблачно, а на западе ожидается кратковременный мокрый снег. Ночью похолодает до -7…-2°, на востоке и в низинах до -11°, днем +2…+7°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. В четверг, 17 октября, в Прикамье пройдут небольшие или умеренные снегопады (мокрый снег), на севере и востоке также ожидается снег. Ночью похолодание будет уже не таким значительным — до -5…0°, днем 0…+5°. Ветер западный 3-8 м/с.