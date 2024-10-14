ТОП-5 известных пермяков, не вошедших в список богатейших людей Пермского края

В изначальном списке предпринимателей Пермского края, по итогам которого был составлен ТОП-100, было более 300 бизнесменов. Однако не все они после рейтингования попали в сотню. Среди них известные представители строительной отрасли, бизнес-ангелы, топ-менеджеры и даже известный пермский политик.