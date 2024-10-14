ТОП-5 известных пермяков, не вошедших в список богатейших людей Пермского края

Posted 14 октября, 11:15
Published 14 октября, 11:15
Modified 14 октября, 11:28
Updated 14 октября, 11:28
В изначальном списке предпринимателей Пермского края, по итогам которого был составлен ТОП-100, было более 300 бизнесменов. Однако не все они после рейтингования попали в сотню. Среди них известные представители строительной отрасли, бизнес-ангелы, топ-менеджеры и даже известный пермский политик.
Например, на 115 строчке расположился экс-банкир Евгений Пегушин — один из соратников миллиардера и топ-1 списка Андрея Кузяева. За прошлый год Пегушин заработал более 160 млн рублей. Долгие годы он работает в компаниях связанных с ПФПГ (был председателем советов директоров ООО «Нефтьсервисхолдинг», ОАО АКБ «Урал ФД», ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»).
Директор по развитию «Группы строительных компаний „Мегаполис“ Михаил Крепак закрепился на 128 строчке, заработав около 106 млн рублей. Сейчас его компания реализует в Перми несколько проектов по жилой застройке. Один из них регулярно попадает в поле зрение СМИ, поскольку может появиться на территории охраняемого ландшафта „Черняевский лес“.
Основатель автодилера «Альфа-Гарант» Александр Волегов остановился на 132 строчке. В прошлом году его выручка составила почти 6,5 млрд рублей, но запомнился он картельным сговором, выявленном УФАС. Антимонопольщики посчитали что аффилированные ему компании договорились поддерживать высокие цены на аукционе и получили доход в размере 91,5 млн руб. В компаниях ситуацию не комментировали.
Бывший мэр Перми (2000–2005гг.) Аркадий Каменев находится среди миноритариев в компании по упаковке продукции «Упакс-Юнити». В прошлом году его доход составил 95 млн рублей. К слову его партнеров Олег Коломеец все-таки попал в основную сотню рейтинга. Один из главных политиков 00-х попал на 143 строчку.
Основатель «Промобота» Алексей Южаков, свернувший в этом году агропроект FreskaRosa, и переехавший за рубеж, остановился на 153 строчке. Основу его дохода составила доля в компании «Юникорн», занимающаяся цифровыми решениями в области IT.