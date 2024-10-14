Туман второй день подряд ожидается в Пермском крае

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, сохранять дистанцию между автомобилями. Пешеходам необходимо быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части. Спасатели просят жителей региона быть внимательными и осторожными.