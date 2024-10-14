Туман второй день подряд ожидается в Пермском крае

Posted 14 октября, 09:34
Published 14 октября, 09:34
Modified 14 октября, 09:37
Updated 14 октября, 09:37
Завтра, 15 октября, ночью и утром местами по Прикамью ожидаются туман и изморозь. Предупреждение об ухудшении погодных условий публикует краевое МЧС со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, сохранять дистанцию между автомобилями. Пешеходам необходимо быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части. Спасатели просят жителей региона быть внимательными и осторожными.
Предупредите о непогоде родных и знакомых, а если вы стали очевидцем происшествия, то немедленно сообщите в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112.