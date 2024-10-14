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Posted 14 октября, 09:34

Published 14 октября, 09:34

Modified 14 октября, 09:37

Updated 14 октября, 09:37

В Прикамье ночью и утром 15 октября прогнозируются тумань и изморозь

Туман второй день подряд ожидается в Пермском крае

14 октября 2024, 09:34
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье ночью и утром 15 октября прогнозируются тумань и изморозь

На дорогах нужно быть особенно внимательными.

Завтра, 15 октября, ночью и утром местами по Прикамью ожидаются туман и изморозь. Предупреждение об ухудшении погодных условий публикует краевое МЧС со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, сохранять дистанцию между автомобилями. Пешеходам необходимо быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части. Спасатели просят жителей региона быть внимательными и осторожными.

Предупредите о непогоде родных и знакомых, а если вы стали очевидцем происшествия, то немедленно сообщите в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112.

Утром 14 октября Прикамье накроют туман и изморозь
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