В филиале пермского краевого наркодиспансера загорелся матрас

Вчера, вечером 13 сентября, в помещении Кунгурского филиала ГБУЗ «Пермский краевой клинический наркологический диспансер» произошел пожар, что привело к срабатыванию пожарной сигнализации. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».



На место происшествия прибыли пять спасателей и одна единица пожарной техники. Оказалось, что в одной из палат медицинского учреждения загорелся матрас.