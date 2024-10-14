properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 06:42

Published 14 октября, 06:42

Modified 14 октября, 06:44

Updated 14 октября, 06:44

В филиале Пермского краевого клинического наркодиспансера произошел пожар

В филиале пермского краевого наркодиспансера загорелся матрас

14 октября 2024, 06:42
Фото: 1MI

В филиале Пермского краевого клинического наркодиспансера произошел пожар

На место была направлена бригада спасателей.

Вчера, вечером 13 сентября, в помещении Кунгурского филиала ГБУЗ «Пермский краевой клинический наркологический диспансер» произошел пожар, что привело к срабатыванию пожарной сигнализации. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».

На место происшествия прибыли пять спасателей и одна единица пожарной техники. Оказалось, что в одной из палат медицинского учреждения загорелся матрас.

Горение было ликвидировано, пострадавших нет.

Читайте также:
Этой ночью в Прикамье дотла сгорели два домаВ Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожареДмитрий Махонин поручил проверить чиновников после пожара на нефтебазе в Осенцах
#Происшествия#Пермский край#Пожар#Спасатели#Наркодиспансер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика