В Кунгуре двоих предпринимателей оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Posted 14 октября, 06:47
Published 14 октября, 06:47
Modified 14 октября, 06:49
Updated 14 октября, 06:49
В Кунгуре суд признал двоих бизнесменов из Перми виновными в покушении на дачу взятки должностному лицу регионального управления ФСБ, сообщают в следкоме. Каждому из предпринимателей суд назначил штраф в 15-кратном размере от суммы взятки, по 900 тыс. рублей, рассказали журналисту Properm.ru в ведомстве.
По информации редакции, речь идет об 62-летнем исполнительном директоре ООО «Стройтрансавто» Атоме Маргаряне и его 40-летнем родственнике Артуре Маргаряне. По данным следствия, для исполнения госконтракта с администрацией Кунгура на благоустройство «Сквера семьи, любви и верности» бизнесмены взяли на работу четверых граждан Таджикистана. Ни один из этих работников не имел права на пребывание на территории Российской Федерации и трудового патента.
Правонарушение было выявлено сотрудниками отдела по вопросам миграции МО МВД России «Кунгурский» по оперативной информации УФСБ России по Пермскому краю. После чего руководители компании «Стройтрансавто» попытались «решить вопрос» без привлечения к уголовной и административной ответственности и дать сотруднику ФСБ 60 тыс. рублей взятки. Однако офицер спецслужбы отказался от денег и в отношении бизнесменов возбудили уголовное дело. В итоге Атом и Артур Маргаран были признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, группой лиц по предварительному сговору).
Приговор не вступил в законную силу.