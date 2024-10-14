В Кунгуре двоих предпринимателей оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Правонарушение было выявлено сотрудниками отдела по вопросам миграции МО МВД России «Кунгурский» по оперативной информации УФСБ России по Пермскому краю. После чего руководители компании «Стройтрансавто» попытались «решить вопрос» без привлечения к уголовной и административной ответственности и дать сотруднику ФСБ 60 тыс. рублей взятки. Однако офицер спецслужбы отказался от денег и в отношении бизнесменов возбудили уголовное дело. В итоге Атом и Артур Маргаран были признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, группой лиц по предварительному сговору).