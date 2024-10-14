В Перми эвакуировали автовокзал. Что случилось?

Posted 14 октября, 16:18
Published 14 октября, 16:18
Modified 14 октября, 16:21
Updated 14 октября, 16:21
Из здания Центрального автовокзала в Перми эвакуировали людей. Официальной информации пока нет.
Информация об эвакуации автовокзала появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». 59.ru сообщает, что автобусы отправляются по расписанию, а билеты продаются в кассах на улице.
По предварительной информации в здании автовокзала обнаружен подозрительный предмет, сообщили Properm.ru в краевом Минтербезе. В целях обеспечения безопасности все посетители здания были эвакуированы. Правоохранительные органы проводят проверку.
Граждан просят сохранять спокойствие. В случае обнаружения посторонних или подозрительных предметов, незамедлительно звоните по номеру 112.