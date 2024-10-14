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Posted 14 октября, 16:18

Published 14 октября, 16:18

Modified 14 октября, 16:21

Updated 14 октября, 16:21

В Перми эвакуировали автовокзал. Что случилось?

В Перми эвакуировали автовокзал. Что случилось?

14 октября 2024, 16:18
Фото: телеграм-канал «ЧП Пермь | новости»
Сюжет
Эвакуация
Автобусы отправляются по расписанию.

Из здания Центрального автовокзала в Перми эвакуировали людей. Официальной информации пока нет.

Информация об эвакуации автовокзала появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». 59.ru сообщает, что автобусы отправляются по расписанию, а билеты продаются в кассах на улице.

По предварительной информации в здании автовокзала обнаружен подозрительный предмет, сообщили Properm.ru в краевом Минтербезе. В целях обеспечения безопасности все посетители здания были эвакуированы. Правоохранительные органы проводят проверку.

Граждан просят сохранять спокойствие. В случае обнаружения посторонних или подозрительных предметов, незамедлительно звоните по номеру 112.

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#Чп#Эвакуация#Автовокзал
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