В Пермском крае сегодня простятся с двоими погибшими участниками СВО

Posted 14 октября, 02:52
Published 14 октября, 02:52
Modified 14 октября, 04:10
Updated 14 октября, 04:10
Сегодня, 14 октября, в Пермском крае прощаются еще с двумя участниками СВО, погибшими в зоне ее проведения. Ранее власти сообщали о том, что 14 октября также будет похоронен Александр Аль из Оханского городского округа.
О гибели Сергея Перевозчикова сообщили в пресс-службе администрации Частинского муниципального округа. Сергей родился 11 сентября 1970 года, он служил рядовым мотострелкового штурмового батальона. Военнослужащий погиб 5 октября. Прощание с ним состоится в 11:00 в Центре народного творчества и культурно-просветительной работы села Частые. О гражданской жизни Сергея чиновники рассказали немного: известно, что у него осталась дочь.
В ходе СВО 25 сентября погиб 41-летний Константин Азанов. Остались ли у него родственники, в пресс-службе администрации Верещагинского городского округа не сообщают. Церемония прощания пройдет 14 октября в 11:00 во Дворце досуга города Верещагино. В 12:00 состоится отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».