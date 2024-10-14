properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 02:52

Published 14 октября, 02:52

Modified 14 октября, 04:10

Updated 14 октября, 04:10

С двоими погибшими на СВО жителями Частых и Верещагино простятся 14 октября

В Пермском крае сегодня простятся с двоими погибшими участниками СВО

14 октября 2024, 02:52
Фото: vk.com/chastadm; vk.com/ver_adm

С двоими погибшими на СВО жителями Частых и Верещагино простятся 14 октября

Сюжет
Военная операция на Украине
Церемонии начнутся в 11:00.

Сегодня, 14 октября, в Пермском крае прощаются еще с двумя участниками СВО, погибшими в зоне ее проведения. Ранее власти сообщали о том, что 14 октября также будет похоронен Александр Аль из Оханского городского округа.

О гибели Сергея Перевозчикова сообщили в пресс-службе администрации Частинского муниципального округа. Сергей родился 11 сентября 1970 года, он служил рядовым мотострелкового штурмового батальона. Военнослужащий погиб 5 октября. Прощание с ним состоится в 11:00 в Центре народного творчества и культурно-просветительной работы села Частые. О гражданской жизни Сергея чиновники рассказали немного: известно, что у него осталась дочь.

В ходе СВО 25 сентября погиб 41-летний Константин Азанов. Остались ли у него родственники, в пресс-службе администрации Верещагинского городского округа не сообщают. Церемония прощания пройдет 14 октября в 11:00 во Дворце досуга города Верещагино. В 12:00 состоится отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

Читайте также:
В городе Нью-Йорке в ДНР погиб житель села КарагайВ селе Шерья Пермского края прощаются с погибшим на СВО снайперомУвлекался спортом, имел множество наград. На СВО погиб 23-летний житель Кудымкара
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика