В Пермском крае сегодня простятся с двоими погибшими участниками СВО

О гибели Сергея Перевозчикова сообщили в пресс-службе администрации Частинского муниципального округа. Сергей родился 11 сентября 1970 года, он служил рядовым мотострелкового штурмового батальона. Военнослужащий погиб 5 октября. Прощание с ним состоится в 11:00 в Центре народного творчества и культурно-просветительной работы села Частые. О гражданской жизни Сергея чиновники рассказали немного: известно, что у него осталась дочь.