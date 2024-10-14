В поселке Горнозаводского района приостановили работу опасных для жизни электровозов

Серьезные недочеты были выявлены во время проверки Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору. В частности, на предприятии не было стрелочных переводов и блокировок для электровозов, кроме того, использовались электровозы с неисправными тормозами. Рельсовые пути на шахте затоплены водой. Кроме того, на руднике регулярно нарушается регламент технологического производственного процесса и график ремонта технологического транспорта. Все эти нарушения могут нанести вред жизни и здоровью работников, а также привести к аварийным ситуациям.