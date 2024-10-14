В поселке Горнозаводского района приостановили работу опасных для жизни электровозов

Posted 14 октября, 06:36
Published 14 октября, 06:36
Modified 14 октября, 06:39
Updated 14 октября, 06:39
В поселке Сараны Горнозаводского района на два месяца приостановили использование электровозов на АО «Сарановская шахта „Рудная“» за множество нарушений промышленной безопасности. Рудник является структурным подразделением АО «Серовский завод ферросплавов».
Серьезные недочеты были выявлены во время проверки Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору. В частности, на предприятии не было стрелочных переводов и блокировок для электровозов, кроме того, использовались электровозы с неисправными тормозами. Рельсовые пути на шахте затоплены водой. Кроме того, на руднике регулярно нарушается регламент технологического производственного процесса и график ремонта технологического транспорта. Все эти нарушения могут нанести вред жизни и здоровью работников, а также привести к аварийным ситуациям.
Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, суд признал предприятие виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ). Юридическому лицу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности эксплуатации двух аварийно-опасных электровозов К-10 сроком на 60 суток.
После возбуждения исполнительного производства судебные приставы выехали к руднику в поселке Сараны. Они выяснили, что руководство предприятия издало распоряжение о запрете использования неисправных электровозов в двух шахтах. Должностные лица предупреждены об уголовной ответственности, наступающей, если они не будут исполнять решение суда. Пристав будет следить за соблюдением требований исполнительного листа на протяжении назначенных двух месяцев.