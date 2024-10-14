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Posted 14 октября, 09:37

Published 14 октября, 09:37

Modified 14 октября, 09:39

Updated 14 октября, 09:39

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 39-летним Романом Кучевым из Косы

В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации Романом Кучевым

14 октября 2024, 09:37
Фото: 1MI / Администрация Косинского округа

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 39-летним Романом Кучевым из Косы

Прощание с мужчиной состоится сегодня вечером.

В ходе спецоперации на Украине погиб 39-летний уроженец Косинского округа Роман Кучев. Информацию об этом сообщила администрация муниципалитета.

Роман Кучев родился 2 июля 1985 года в селе Коса. Проходил службу по контракту с Минобороны он на территории ЛНР и ДНР в звании гвардии рядового в должности стрелка штурмовой роты.

Погиб мужчина 30 мая текущего года при выполнении боевой задачи. «Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», пишут власти округа в социальных сетях.

Траурный митинг состоится 15 октября в 13:00 часов на площади КДЦ в селе Коса.
Прощание с пермяком будет также проходить на ул. Первомайская, 53, 14 октября с 21:00.

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#Украина#Стрелок#Прощание#Гвардия#Военная операция#Траурный митинг#Косинский округ#Роман Кучев
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