В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации Романом Кучевым

Posted 14 октября, 09:37
Published 14 октября, 09:37
Modified 14 октября, 09:39
Updated 14 октября, 09:39
В ходе спецоперации на Украине погиб 39-летний уроженец Косинского округа Роман Кучев. Информацию об этом сообщила администрация муниципалитета.
Роман Кучев родился 2 июля 1985 года в селе Коса. Проходил службу по контракту с Минобороны он на территории ЛНР и ДНР в звании гвардии рядового в должности стрелка штурмовой роты.
Погиб мужчина 30 мая текущего года при выполнении боевой задачи. «Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», пишут власти округа в социальных сетях.
Траурный митинг состоится 15 октября в 13:00 часов на площади КДЦ в селе Коса.
Прощание с пермяком будет также проходить на ул. Первомайская, 53, 14 октября с 21:00.