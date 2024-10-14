В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации Романом Кучевым

Погиб мужчина 30 мая текущего года при выполнении боевой задачи. «Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», пишут власти округа в социальных сетях.



Траурный митинг состоится 15 октября в 13:00 часов на площади КДЦ в селе Коса.

Прощание с пермяком будет также проходить на ул. Первомайская, 53, 14 октября с 21:00.