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Posted 14 октября, 05:57

Published 14 октября, 05:57

Modified 14 октября, 05:59

Updated 14 октября, 05:59

В Прикамье завершился ремонт дороги на участке Большая Соснова — Частые

В Прикамье завершился ремонт дороги на участке Большая Соснова — Частые

14 октября 2024, 05:57
Фото: Минтранс Прикамья
Протяженность обновленного дорожного покрытия — 3,25 км.

В Прикамье на автодороге Большая Соснова — Частые завершились работы по обновлению дорожного покрытия протяженностью 3,25 км. Об этом рассказали в Министерстве транспорта по Пермскому краю.

Восстановление дорожного покрытия провела подрядная организация АО «Уралмостострой» в рамках краевого проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Исполнитель осуществил следующие виды работ: укладка верхнего слоя асфальта, нанесение горизонтальной дорожной разметки, восстановление посадочных площадок и установка нового автомобильного павильона.

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», запланированных работ на 55 объектах в Пермском крае, 40 объектов связаны с строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог на общей протяжённости более 60 км. Оставшиеся 15 объектов включают в себя капитальный ремонт и реконструкцию мостовых сооружений, протяжённость которых превышает 2,8 тысячи погонных метров.

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