В Прикамье завершился ремонт дороги на участке Большая Соснова — Частые

Восстановление дорожного покрытия провела подрядная организация АО «Уралмостострой» в рамках краевого проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Исполнитель осуществил следующие виды работ: укладка верхнего слоя асфальта, нанесение горизонтальной дорожной разметки, восстановление посадочных площадок и установка нового автомобильного павильона.



В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», запланированных работ на 55 объектах в Пермском крае, 40 объектов связаны с строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог на общей протяжённости более 60 км. Оставшиеся 15 объектов включают в себя капитальный ремонт и реконструкцию мостовых сооружений, протяжённость которых превышает 2,8 тысячи погонных метров.