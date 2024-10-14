«ВкусВилл» откроет в Перми кафе-пекарню

Posted 14 октября, 10:22
Published 14 октября, 10:22
Modified 14 октября, 10:24
Updated 14 октября, 10:24
В Перми в ближайшее время откроется кафе-пекарня федеральной сети магазинов «ВкусВилл». О других подробностях проекта пока неизвестно, пишет ИА «Текст».
В настоящий момент в краевой столице работают три магазина сета и даркстор. Ранее сообщалось, что компания планирует запустить в Перми сервис доставки горячей еды «Сгоряча».
«ВкусВилл» — это отечественная сеть супермаркетов, предлагающая продукцию здорового питания под собственным брендом. Компания изначально специализировалась на продаже молочной продукции, однако вскоре выросла до крупного розничного продавца.