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Posted 14 октября, 10:22

Published 14 октября, 10:22

Modified 14 октября, 10:24

Updated 14 октября, 10:24

Федеральная сеть магазинов «ВкусВилл» откроет в Перми кафе-пекарню

«ВкусВилл» откроет в Перми кафе-пекарню

14 октября 2024, 10:22
Фото: 1MI

Федеральная сеть магазинов «ВкусВилл» откроет в Перми кафе-пекарню

О дате открытия пока не уточняется.

В Перми в ближайшее время откроется кафе-пекарня федеральной сети магазинов «ВкусВилл». О других подробностях проекта пока неизвестно, пишет ИА «Текст».

В настоящий момент в краевой столице работают три магазина сета и даркстор. Ранее сообщалось, что компания планирует запустить в Перми сервис доставки горячей еды «Сгоряча».

«ВкусВилл» — это отечественная сеть супермаркетов, предлагающая продукцию здорового питания под собственным брендом. Компания изначально специализировалась на продаже молочной продукции, однако вскоре выросла до крупного розничного продавца.

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#Магазины#Молочная продукция#Пекарня#Продукция#Сеть#ВкусВилл#Сгоряча#Розничный продавец
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