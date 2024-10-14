Власти Прикамья снесут в Перми более 50 домов для строительства новых

Posted 14 октября, 12:17
Published 14 октября, 12:17
Modified 14 октября, 12:19
Updated 14 октября, 12:19
Министерство строительства Пермского края опубликовало проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в микрорайоне Комсомольский Дзержинского района Перми. Участок общей площадью 22,16 га ограничен улицами Ветлужская, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной.
В перечень объектов, подлежащих сносу, включены 56 строений, из них 42 признаны аварийными. Планируется заменить снесенные дома на многоэтажные здания высотой до 17 этажей. В рамках КРТ также предусмотрен снос зданий детской школы искусств №15 на ул. Ветлужской, 44, и детского сада на ул. Машинистов, 46
Проект комплексного развития территорий в микрорайоне предполагается реализовать в течение 15 лет.