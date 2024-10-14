Власти устранили ЧП на сетях в Лысьве и выложили фото со ржавым насосом

«Вот серьезно? Правда никого не смущает, что стоит мэр города, перед ним стоит, наверное, какой-то руководитель, с умным видом рассказывает о проблеме, а на переднем плане — необслуженное ржавое оборудование, которое бежит!!! И внизу стоит импровизированный желобок, чтобы вода куда-то убегала, и не затопило помещение, желобок!!! Я все понимаю, ребята мужики, работяги и правда молодцы, достойны всех похвал, и дай Бог, чтобы их поощрили деньгами. Но это же не фото, это мем!», — пишет в комментариях к посту администрации Лысьвы местный житель.