Власти устранили ЧП на сетях в Лысьве и выложили фото со ржавым насосом

Posted 14 октября, 04:06
Published 14 октября, 04:06
Modified 14 октября, 04:17
Updated 14 октября, 04:17
Аварии на сетях в Лысьве, оставившие тысячи жителей без горячей и холодной воды, устранены. Водоснабжение восстановлено, об этом вчера вечером, 13 октября, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Пермского края. Котельные работали в штатном режиме, а для обеспечения людей водой был организован ее подвоз.
В сообществе администрации города «ВКонтакте» чиновники так же отчитываются о восстановлении подачи водоснабжения, опубликовав фотографии. И получают не только комментарии с благодарностью, ведь коммунальное ЧП устранили оперативно, но и критику, и тоже заслуженно.
«Вот серьезно? Правда никого не смущает, что стоит мэр города, перед ним стоит, наверное, какой-то руководитель, с умным видом рассказывает о проблеме, а на переднем плане — необслуженное ржавое оборудование, которое бежит!!! И внизу стоит импровизированный желобок, чтобы вода куда-то убегала, и не затопило помещение, желобок!!! Я все понимаю, ребята мужики, работяги и правда молодцы, достойны всех похвал, и дай Бог, чтобы их поощрили деньгами. Но это же не фото, это мем!», — пишет в комментариях к посту администрации Лысьвы местный житель.
В эту субботу, 12 октября, в Лысьве произошла авария на правом водоводе магистрального водопровода, а чуть позже в этот же день — и на левом. Без воды остались 60 многоквартирных и 1,5 тыс. частных домов, а также четыре социально значимых объекта, в том числе школы и детский сад.