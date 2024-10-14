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Posted 14 октября, 04:06

Published 14 октября, 04:06

Modified 14 октября, 04:17

Updated 14 октября, 04:17

В Лысьве устранили коммунальное ЧП на сетях, оставившее тысячи людей без воды

Власти устранили ЧП на сетях в Лысьве и выложили фото со ржавым насосом

14 октября 2024, 04:06
Фото: пресс-служба администрации Лысьвы

В Лысьве устранили коммунальное ЧП на сетях, оставившее тысячи людей без воды

Сюжет
Коммунальный рай
Еще в субботу 60 многоквартирных и более 1,5 тыс. частных домов остались без коммунального ресурса.

Аварии на сетях в Лысьве, оставившие тысячи жителей без горячей и холодной воды, устранены. Водоснабжение восстановлено, об этом вчера вечером, 13 октября, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Пермского края. Котельные работали в штатном режиме, а для обеспечения людей водой был организован ее подвоз.

В сообществе администрации города «ВКонтакте» чиновники так же отчитываются о восстановлении подачи водоснабжения, опубликовав фотографии. И получают не только комментарии с благодарностью, ведь коммунальное ЧП устранили оперативно, но и критику, и тоже заслуженно.

«Вот серьезно? Правда никого не смущает, что стоит мэр города, перед ним стоит, наверное, какой-то руководитель, с умным видом рассказывает о проблеме, а на переднем плане — необслуженное ржавое оборудование, которое бежит!!! И внизу стоит импровизированный желобок, чтобы вода куда-то убегала, и не затопило помещение, желобок!!! Я все понимаю, ребята мужики, работяги и правда молодцы, достойны всех похвал, и дай Бог, чтобы их поощрили деньгами. Но это же не фото, это мем!», — пишет в комментариях к посту администрации Лысьвы местный житель.

В эту субботу, 12 октября, в Лысьве произошла авария на правом водоводе магистрального водопровода, а чуть позже в этот же день — и на левом. Без воды остались 60 многоквартирных и 1,5 тыс. частных домов, а также четыре социально значимых объекта, в том числе школы и детский сад.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Лысьва
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