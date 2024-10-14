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Posted 14 октября, 16:15

Published 14 октября, 16:15

Modified 14 октября, 16:17

Updated 14 октября, 16:17

Юрист назвал направленным на профилактику закон касательно сокрытия госномеров

14 октября 2024, 16:15
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв назвал в беседе с RT важным закон о лишении прав за сокрытие госномеров на автомобилях на срок до 1,5 года.

«Сегодня сокрытие госномеров активно используется для избежания привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД, фиксируемых камерами автоматической фиксации, и для уклонения от оплаты проезда по платным трассам», — отметил Соловьёв.

При этом он подчеркнул, что способов сокрытия масса: от тряпочек и компакт-дисков до специальных устройств, пишет RT.

«Сокрытие номеров ставит одних водителей в неравное положение по сравнению с другими, нарушает принцип справедливости и создаёт условия для совершения правонарушений и преступлений. Важный закон, направленный на профилактику и справедливость», — заключил он.

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