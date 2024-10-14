Юрист назвал направленным на профилактику закон касательно сокрытия госномеров

Posted 14 октября, 16:15
Published 14 октября, 16:15
Modified 14 октября, 16:17
Updated 14 октября, 16:17
«Сегодня сокрытие госномеров активно используется для избежания привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД, фиксируемых камерами автоматической фиксации, и для уклонения от оплаты проезда по платным трассам», — отметил Соловьёв.
При этом он подчеркнул, что способов сокрытия масса: от тряпочек и компакт-дисков до специальных устройств, пишет RT.
«Сокрытие номеров ставит одних водителей в неравное положение по сравнению с другими, нарушает принцип справедливости и создаёт условия для совершения правонарушений и преступлений. Важный закон, направленный на профилактику и справедливость», — заключил он.