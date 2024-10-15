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Posted 15 октября, 11:20

Published 15 октября, 11:20

Modified 15 октября, 11:20

Updated 15 октября, 11:20

Анталья зовёт: SouthWind радикально меняет планы — летайте дольше и чаще

Анталья зовёт: SouthWind радикально меняет планы — летайте дольше и чаще

15 октября 2024, 11:20
Фото: kandinsky
До турецкого курорта из столицы Прикамья лететь пять часов.

Турецкий лоукостер SouthWind продлил полетную программу из Перми в Анталью до конца декабря 2024 года. Об этом свидетельствуют данные с сайта аэропорта, на них обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Пассажиры смогут улететь на турецкий курорт на Boeing-737. Полет будет продолжаться пять часов. Ранее «Южный ветер» планировал свернуть рейсы из Перми в Анталью в середине ноября этого года. Полеты будут производиться на Boeing-737. Время в пути составит пять часов.

Сейчас из краевого центра в Анталью летают две авиакомпании: Azur Air по будням и SouthWind по выходным. Туроператорами выступают Anex Tour и Pegas Touristik.

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