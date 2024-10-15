ФОМС сообщил об объемах использования ИИ в маммографических исследованиях

По словам Ильи Баланина, благодаря современным технологиям улучшаются процессы диагностики, лечения и профилактики разных болезней, пишет ТАСС. Развитие и применение технологий ИИ в медицине, особенно в диагностике рака молочной железы, сейчас является приоритетным направлением. За 7 месяцев текущего года было проведено 598 562 маммографических исследования с применением искусственного интеллекта.