ФОМС сообщил об объемах использования ИИ в маммографических исследованиях

Posted 15 октября, 10:44
Published 15 октября, 10:44
Modified 15 октября, 10:44
Updated 15 октября, 10:44
Глава Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал, что одним из главных направлений работы ФОМС является развитие искусственного интеллекта в диагностировании рака молочной железы.
По словам Ильи Баланина, благодаря современным технологиям улучшаются процессы диагностики, лечения и профилактики разных болезней, пишет ТАСС. Развитие и применение технологий ИИ в медицине, особенно в диагностике рака молочной железы, сейчас является приоритетным направлением. За 7 месяцев текущего года было проведено 598 562 маммографических исследования с применением искусственного интеллекта.
Глава ФОМС добавил, что благодаря внедрению поддержки принятия решений с применением ИИ растет доступность медицинской помощи, сокращается время анализа и подготовки заключения. Также, по его словам, это позволяет снизить число врачебных ошибок и совершенствовать стоимость лечения за счет раннего диагностирования онкологического заболевания.
По решению ВОЗ с 1993 года октябрь считается Всемирным месяцем борьбы против рака груди.