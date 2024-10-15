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Posted 15 октября, 10:44

Published 15 октября, 10:44

Modified 15 октября, 10:44

Updated 15 октября, 10:44

ФОМС сообщил об объемах использования ИИ в маммографических исследованиях

ФОМС сообщил об объемах использования ИИ в маммографических исследованиях

15 октября 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney
В период с января по июль текущего года в России было проведено около 600 тысяч маммографических исследований с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Глава Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал, что одним из главных направлений работы ФОМС является развитие искусственного интеллекта в диагностировании рака молочной железы.

По словам Ильи Баланина, благодаря современным технологиям улучшаются процессы диагностики, лечения и профилактики разных болезней, пишет ТАСС. Развитие и применение технологий ИИ в медицине, особенно в диагностике рака молочной железы, сейчас является приоритетным направлением. За 7 месяцев текущего года было проведено 598 562 маммографических исследования с применением искусственного интеллекта.

Глава ФОМС добавил, что благодаря внедрению поддержки принятия решений с применением ИИ растет доступность медицинской помощи, сокращается время анализа и подготовки заключения. Также, по его словам, это позволяет снизить число врачебных ошибок и совершенствовать стоимость лечения за счет раннего диагностирования онкологического заболевания.

По решению ВОЗ с 1993 года октябрь считается Всемирным месяцем борьбы против рака груди.

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