В ФСБ опубликовали видео поджога военкомата в Перми

Posted 15 октября, 08:17
Published 15 октября, 08:17
Modified 15 октября, 08:19
Updated 15 октября, 08:19
Как сегодня сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю, двое пермяков, Михаил Соколов и Алексей Гашев признаны виновными в совершении террористического акта — в поджоге военного комиссариата. Известно, что рано утром 24 июня 2022 года забросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно военкомата в Кировском районе Перми.
Кроме того, по данным спецслужбы, они осуществляли сбор и передачу иностранной спецслужбе сведений об объектах Свердловской железной дороги. Они действовали в составе террористического сообщества по указанию лица, находящегося на территории Украины. Их куратор заподозрен в оказании содействия службе безопасности Украины.
Гашев и Соколов были признаны виновными по п., а ч. 2 ст. 205 УК РФ — в совершении теракта, а именно в поджоге административного здания военкомата для дестабилизации обстановки, по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ — участии в террористическом сообществе и по ст. 275 УК РФ — в совершении государственной измены.
30 июня прошлого года в Екатеринбурге был вынесен приговор Алексею Гашеву. Ему было назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 21 июня к 11 годам колонии строгого режима приговорили Михаила Соколова. Первые три года наказания молодые люди проведут в тюрьме, после освобождения из колонии им назначено полтора года ограничения свободы.