В ФСБ опубликовали видео поджога военкомата в Перми

30 июня прошлого года в Екатеринбурге был вынесен приговор Алексею Гашеву. Ему было назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 21 июня к 11 годам колонии строгого режима приговорили Михаила Соколова. Первые три года наказания молодые люди проведут в тюрьме, после освобождения из колонии им назначено полтора года ограничения свободы.