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Posted 15 октября, 16:39

Published 15 октября, 16:39

Modified 15 октября, 16:41

Updated 15 октября, 16:41

Футболисты «Амкара» победили на своем поле со счетом 1:0

Футболисты «Амкара» победили на своем поле со счетом 1:0

15 октября 2024, 16:39
Фото: ФК «Композит»
Сюжет
Амкар
Единственный гол в этой встрече на 41-минуте забил нападающий «Амкара» Джамал Дибиргаджиев.

В матче 1/16 финала «Пути регионов» FONBET Кубка России пермский «Амкар» на домашнем стадионе обыграл «Композит» из Павловского Посада со счетом 1:0, информация опубликована в Telegram-канале клуба. Единственный гол в этой встрече на 41-минуте забил нападающий «Амкара» Джамал Дибиргаджиев.

Ранее «Амкар» встречался с командой «Черноморец» из Новороссийска и выиграл по пенальти.

Соперника по шестому раунду Пути регионов Кубка России «Амкар» узнает позднее в результате жеребьевки.

#Спорт#Амкар#Фк амкар#Амкар-Пермь
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