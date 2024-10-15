Футболисты «Амкара» победили на своем поле со счетом 1:0

Posted 15 октября, 16:39
Published 15 октября, 16:39
Modified 15 октября, 16:41
Updated 15 октября, 16:41
В матче 1/16 финала «Пути регионов» FONBET Кубка России пермский «Амкар» на домашнем стадионе обыграл «Композит» из Павловского Посада со счетом 1:0, информация опубликована в Telegram-канале клуба. Единственный гол в этой встрече на 41-минуте забил нападающий «Амкара» Джамал Дибиргаджиев.
Ранее «Амкар» встречался с командой «Черноморец» из Новороссийска и выиграл по пенальти.
Соперника по шестому раунду Пути регионов Кубка России «Амкар» узнает позднее в результате жеребьевки.