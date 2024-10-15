Футболисты «Амкара» победили на своем поле со счетом 1:0

В матче 1/16 финала «Пути регионов» FONBET Кубка России пермский «Амкар» на домашнем стадионе обыграл «Композит» из Павловского Посада со счетом 1:0, информация опубликована в Telegram-канале клуба. Единственный гол в этой встрече на 41-минуте забил нападающий «Амкара» Джамал Дибиргаджиев.