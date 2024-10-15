Глава УК «Уральской Стали» Денис Сафин: Инженерные классы запускаются в Новотроицке

Posted 15 октября, 10:51
Published 15 октября, 10:51
Modified 15 октября, 10:53
Updated 15 октября, 10:53
В ходе его поездки были запланированы проверка состояния строительных работ и ремонта промышленных объектов, а также торжественное открытие инженерных классов «Уральской Стали» на базе городского лицея.
Открытие инженерных классов, инициированное УК «Уральская Сталь», стало важным событием для школьников и их родителей. Эти классы окажут значительную помощь учащимся в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Ученики 7–10 классов смогут углубленно изучать математику, физику и химию, занятия будут проходить после уроков, пишет 56orb.ru.
Кроме учебной программы, подростки также примут участие в мероприятиях, направленных на выбор профессии. В адаптации к внеклассной учебе будут помогать как опытные преподаватели, так и кураторы.
В ходе церемонии открытия Денис Сафин подчеркнул, что реализация данного проекта принесет пользу не только учащимся, но и самой компании, поскольку речь идет о высококачественной подготовке специалистов для «Уральской Стали».
Как отметил Денис Сафин, запуск этого проекта направлен на то, чтобы обеспечить «Уральскую Сталь» квалифицированными кадрами начиная со школы.
» Ребята тоже заинтересованы в том, чтобы у них появился партнёр, который позволит им быстро взойти по карьерной лестнице. Мы приносим лучшие инженерные решения и нестандартные методики преподавания», — сказал Денис Сафин.
Группа компаний «Уральская Сталь» взяла на себя ответственность за укомплектование инженерных классов современным оборудованием.
Управляющий директор комбината «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв выразил уверенность в том, что выпускники инженерных классов не только смогут поступить в профильные университеты, но и впоследствии успешно реализовать себя на предприятии. Согласно стратегии развития, на комбинате планируется создание 2000 новых рабочих мест.
Денис Сафин также посетил стройплощадку многоквартирного дома, который предназначен для сотрудников «Уральской Стали». В соответствии с проектом на первом этаже здания будут расположены 16 коммерческих площадей, включая ресторан. Генеральный директор УК «Уральская Сталь» отметил важность тщательного подбора арендаторов, чтобы обеспечить жильцам дома высококачественные услуги.