Легкие завтраки. Роспотребнадзор нашел нарушения в школьных столовых в Прикамье

В одной из школ в Прикамье сотрудники Роспотребнадзора выявили обеды с заниженной энергетической ценностью, сообщают в ведомстве. Еще в девяти школах выявлены иные нарушения. Например, работники столовых хранили личные вещи в производственных помещениях пищеблока. Спецодежда, в которой повара работают на кухне, хранилась в шкафчиках вместе с верхней одеждой. При приготовлении пищи использовали разделочные доски с трещинами.