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Posted 15 октября, 14:18

Published 15 октября, 14:18

Modified 15 октября, 14:20

Updated 15 октября, 14:20

Легкие завтраки. Роспотребнадзор нашел нарушения в школьных столовых в Прикамье

Легкие завтраки. Роспотребнадзор нашел нарушения в школьных столовых в Прикамье

15 октября 2024, 14:18
Фото: 1MI
Для организации питания школьников 1-4 классов в Прикамье на аутсорсинге в 493 школах работает 125 операторов.

В одной из школ в Прикамье сотрудники Роспотребнадзора выявили обеды с заниженной энергетической ценностью, сообщают в ведомстве. Еще в девяти школах выявлены иные нарушения. Например, работники столовых хранили личные вещи в производственных помещениях пищеблока. Спецодежда, в которой повара работают на кухне, хранилась в шкафчиках вместе с верхней одеждой. При приготовлении пищи использовали разделочные доски с трещинами.

Сотрудники Роспотребнадзора после начала учебного года провели проверку организации бесплатного горячего питания для школьников младших классов. Всего в сентябре эпидемиологи проверили 23 школы, мониторинг за организацией питания продолжается.

Кроме этого, проверяли и работу поставщиков продуктов, было проинспектировано девять организаций. По состоянию на 1 октября, в ходе проведения плановых и внеплановых проверок поставщиков в образовательные учреждения пищевых продуктов факты нарушения сроков годности продовольственного сырья и пищевых продуктов, несоответствия имеющихся продуктов, не отвечающих показателям качества и безопасности, по данным лабораторных испытаний, не выявлены.

Выявлены замечания к условиям хранения пищевых продуктов, к маркировке пищевых продуктов, к прохождению своевременных медицинских осмотров, гигиенического обучения и аттестации и вакцинации.

На сегодня в Прикамье на аутсорсинге в 493 школах работает 125 операторов для организации питания школьников 1-4 классов. 119 школ самостоятельно готовят горячие обеды для учащихся первой ступени. Поставкой пищевых продуктов и продовольственного сырья в общеобразовательные организации на начало 2024-25 учебного года по предварительной информации осуществляет 134 поставщика. Идет процесс заключения договоров.

Всего за 2024-2025 учебный год плановыми, внеплановыми проверками, профилактическими визитами с лабораторными исследованиями должны быть охвачены 695 объектов школ, в которых осуществляется организация бесплатного питания школьников 1-4 классов.

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#Общество#Пермь#Пермский край#Школьное питание
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