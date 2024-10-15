Музей филиала «Азот» — лауреат премии «Корпоративный музей»

Справка. Видеопроект «История одного экспоната», созданный с помощью пресс-службы филиала «Азот», выходит с января 2023 года. За это время «героями» телевизионных сюжетов и газетных публикаций стали более десятка экспонатов музея «Азота»: генеральный план застройки города Березники, стол первого директора химкомбината М. А. Грановского, фолиант с поэмой А. С. Пушкина «Кавказский пленник», отпечатанный еще в 1824 году и другие. Некоторые экспонаты широкой публике были представлены впервые.