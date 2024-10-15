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Posted 15 октября, 06:21

Published 15 октября, 06:21

Modified 15 октября, 06:23

Updated 15 октября, 06:23

Музей филиала «Азот» — лауреат премии «Корпоративный музей»

Музей филиала «Азот» — лауреат премии «Корпоративный музей»

15 октября 2024, 06:21
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
В конкурсе участвовали 90 корпоративных музеев ведущих компаний России, Белоруссии и Азербайджана.

Корпоративный музей филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ получил награду VI Национальной премии „Корпоративный музей“. Проект „История одного экспоната“ был отмечен в номинации „Лучший музейный видеофильм“.

В конкурсе приняли участие 90 корпоративных музеев ведущих компаний России, а также музеи предприятий из Белоруссии и Азербайджана.

Национальная премия «Корпоративный музей» с 2018 года популяризирует историко-культурные ценности компаний и предприятий. Аналогичных конкурсов для промышленных музеев нет ни в России, ни в мире.

Елена Нежданова, руководитель музея филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

— Эта награда для нас особенно важна. Проект «История одного экспоната» соревновался в одной из самых популярных номинаций. Нашими конкурентами стали известные и достойные музеи из Брянска, Екатеринбурга, Волхова, Северодвинска, Орла. Эксперты высоко оценили наш проект, и это, конечно, заслуга всей нашей команды.
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“

Справка. Видеопроект «История одного экспоната», созданный с помощью пресс-службы филиала «Азот», выходит с января 2023 года. За это время «героями» телевизионных сюжетов и газетных публикаций стали более десятка экспонатов музея «Азота»: генеральный план застройки города Березники, стол первого директора химкомбината М. А. Грановского, фолиант с поэмой А. С. Пушкина «Кавказский пленник», отпечатанный еще в 1824 году и другие. Некоторые экспонаты широкой публике были представлены впервые.

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