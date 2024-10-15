Назван новый срок открытия экспозиции в новом здании пермской галереи

Новое здание музея по адресу ул. Советская, 1 начали весной 2021 года. Его общая площадь составляет более 20 тыс. кв. м — это в семь раз больше той, что была в распоряжении учреждения в Свято-Преображенском соборе. В новом здании будут находится 15 экспозиционных зон, которые будут обновлять раз в два месяца. Изначально планировалось, что здание галереи будет построено к 300-летию Перми, в 2023 году.