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Posted 15 октября, 15:27

Published 15 октября, 15:27

Modified 15 октября, 15:29

Updated 15 октября, 15:29

Назван новый срок открытия экспозиции в новом здании пермской галереи

Назван новый срок открытия экспозиции в новом здании пермской галереи

15 октября 2024, 15:27
Фото: properm.ru
Сюжет
Никогданибудь
В сентябре сообщалось, что готовность нового здания Пермской художественной галереи достигла 96%.

Новое здание Пермской художественной галереи должно открыться для посетителей в 2025 году. Эта дата прозвучала в докладе министра культуры Пермского края Аллы Платоновой на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета на 2025–2027 годы в краевом Законодательном собрании 14 октября, сообщает сегодня «Новый компаньон».

В сентябре сообщалось, что готовность нового здания Пермской художественной галереи достигла 96%.

Ранее сообщалось, что первая выставка в новом здании Пермской художественной галереи может пройти уже в 2024 году. Об этом рассказала глава краевого Минкульта Алла Платонова в прямом эфире в группе «ВКонтакте» Центра управления регионом Пермского края.

Новое здание музея по адресу ул. Советская, 1 начали весной 2021 года. Его общая площадь составляет более 20 тыс. кв. м — это в семь раз больше той, что была в распоряжении учреждения в Свято-Преображенском соборе. В новом здании будут находится 15 экспозиционных зон, которые будут обновлять раз в два месяца. Изначально планировалось, что здание галереи будет построено к 300-летию Перми, в 2023 году.

Полный переезд фондов галереи (а это порядка 62 тыс. экспонатов) займет от одного до полутора лет. Пока фонды хранятся на территории бывшего завода «Телта».

Проект строительства Пермской художественной галереи прошел госэкспертизу
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#Общество#Никогданибудь#Пермский край
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