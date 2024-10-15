Назван новый срок открытия экспозиции в новом здании пермской галереи

Posted 15 октября, 15:27
Published 15 октября, 15:27
Modified 15 октября, 15:29
Updated 15 октября, 15:29
Новое здание Пермской художественной галереи должно открыться для посетителей в 2025 году. Эта дата прозвучала в докладе министра культуры Пермского края Аллы Платоновой на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета на 2025–2027 годы в краевом Законодательном собрании 14 октября, сообщает сегодня «Новый компаньон».
В сентябре сообщалось, что готовность нового здания Пермской художественной галереи достигла 96%.
Ранее сообщалось, что первая выставка в новом здании Пермской художественной галереи может пройти уже в 2024 году. Об этом рассказала глава краевого Минкульта Алла Платонова в прямом эфире в группе «ВКонтакте» Центра управления регионом Пермского края.
Новое здание музея по адресу ул. Советская, 1 начали весной 2021 года. Его общая площадь составляет более 20 тыс. кв. м — это в семь раз больше той, что была в распоряжении учреждения в Свято-Преображенском соборе. В новом здании будут находится 15 экспозиционных зон, которые будут обновлять раз в два месяца. Изначально планировалось, что здание галереи будет построено к 300-летию Перми, в 2023 году.
Полный переезд фондов галереи (а это порядка 62 тыс. экспонатов) займет от одного до полутора лет. Пока фонды хранятся на территории бывшего завода «Телта».