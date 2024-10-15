Пермский молокозавод не будет работать 30 суток из-за антисанитарии

Posted 15 октября, 11:17
Published 15 октября, 11:17
Modified 15 октября, 11:19
Updated 15 октября, 11:19
Арбитражный суд Прикамья приостановил деятельность предпринимателя, занимающегося производством молочной продукции, на 30 дней из-за нарушений санитарных стандартов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В ходе проверки предприятия надзорным ведомством выяснилось, что производство продукции осуществляется в непригодных условиях. В помещениях была обнаружена плесень, грязное оборудование, дезинфицирующие средства хранились неправильно рядом с производственной линией.
Предприниматель не обеспечивал должного контроля за качеством сырья, поступающего на производство, и выпускал на рынок молочные продукты, произведенные из сырья неясного происхождения. Некачественная молочная продукция была обнаружена в социальном учреждении — ЗАО «Курорт Усть-Качка». Курорт специализируется на лечении детей и реабилитации инвалидов.
В течение года предприниматель уже дважды был оштрафован за подобные правонарушения. В результате судебного решения деятельность молочного завода была остановлена на 30 дней.