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Posted 15 октября, 11:17

Published 15 октября, 11:17

Modified 15 октября, 11:19

Updated 15 октября, 11:19

В Пермском крае впервые приостановили работу молокозавода из-за антисанитарии

Пермский молокозавод не будет работать 30 суток из-за антисанитарии

15 октября 2024, 11:17
Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В Пермском крае впервые приостановили работу молокозавода из-за антисанитарии

На предприятии обнаружена плесень и грязное оборудование.

Арбитражный суд Прикамья приостановил деятельность предпринимателя, занимающегося производством молочной продукции, на 30 дней из-за нарушений санитарных стандартов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ходе проверки предприятия надзорным ведомством выяснилось, что производство продукции осуществляется в непригодных условиях. В помещениях была обнаружена плесень, грязное оборудование, дезинфицирующие средства хранились неправильно рядом с производственной линией.

Предприниматель не обеспечивал должного контроля за качеством сырья, поступающего на производство, и выпускал на рынок молочные продукты, произведенные из сырья неясного происхождения. Некачественная молочная продукция была обнаружена в социальном учреждении — ЗАО «Курорт Усть-Качка». Курорт специализируется на лечении детей и реабилитации инвалидов.

В течение года предприниматель уже дважды был оштрафован за подобные правонарушения. В результате судебного решения деятельность молочного завода была остановлена на 30 дней.

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
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