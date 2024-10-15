Пермский молокозавод не будет работать 30 суток из-за антисанитарии

Предприниматель не обеспечивал должного контроля за качеством сырья, поступающего на производство, и выпускал на рынок молочные продукты, произведенные из сырья неясного происхождения. Некачественная молочная продукция была обнаружена в социальном учреждении — ЗАО «Курорт Усть-Качка». Курорт специализируется на лечении детей и реабилитации инвалидов.