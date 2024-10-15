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Posted 15 октября, 06:22

Published 15 октября, 06:22

Modified 15 октября, 06:25

Updated 15 октября, 06:25

В сентябре 2024 года в Прикамье подешевели апельсины и подорожала красная икра

Подорожала рыба и подешевели апельсины. Как за сентябрь изменились цены в Прикамье

15 октября 2024, 06:22
Фото: ideogram.ai

В сентябре 2024 года в Прикамье подешевели апельсины и подорожала красная икра

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Пермьстат
Значительно снизился тариф на вывоз мусора, остальные тарифы на услуги ЖКХ не менялись.

В Пермском крае подешевели овощи, но подорожали хлеб и сливочное масло. Такие данные об индексах потребительских цен на сентябрь текущего года приводит Пермьстат.

Продукты питания

Стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка увеличилась на 0,3%. По информации ведомства, из-за сезонного фактора снизилась стоимость практически всего ассортимента овощей — картофеля, капусты, свеклы, репчатого лука и других. Также подешевело и большинство фруктов (на 1-17,3%), исключение составили только апельсины, подорожавшие на 15,8%.

Значительно повысилась цена на икру лососевых рыб (+9,5%), живую и охлажденную рыбу (+7,2%), соленую сельдь (+3,4%). Стали недоступнее для жителей Прикамья хлеб и хлебобулочные изделия, зефир, пастила: мягкие, глазированные шоколадом, конфеты, а также глазированные сырки, сметана, сливки, питьевое молоко и сливочное масло — рост цен на эти позиции составил от 1,4% до 7,8%. Однако на 0,3%-3,8% снизились потребительские цены на вермишель, рис, овощные консервы, сахар, овсяную и перловую крупу, а также куру охлажденную и мороженную.

Непродовольственные товары

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары поднялся в сентябре в среднем на 0,2%. По статистике, в среднем на 1-3% выросли в цене, женская одежда, бельевой трикотаж, белье для детей ясельного возраста, детская обувь, а также фарфоро-фаянсовая посуда. Стоимость ювелирных изделий выросла на 5%.

Незначительно — на 0,1-2,5% — снизилась стоимость для пермяков стройматериалов, стеклянной и металлической посуды, мебели, моющих средств, а также теле- и радиотоваров. Индекс цен на медикаменты составил 101%, в том числе на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — 100,7%. А цены на перевязочные материалы стали меньше на 2,9%.

Бензин, авиаперелеты и ЖКХ

В Пермском крае за сентябрь выросли цены на бензин на марки АИ-98 и выше (+5,5%) и газовое моторное топливо (+2,5%). На остальные виды топлива зафиксирован меньший рост стоимости — около 0,1-0,2%.

Помимо этого, выросли цены на:

  • санаторно-оздоровительные услуги (+1,4%);
  • услуги физической культуры и спорта (+2,2%);
  • медицинские услуги (+2,4%).

Снизилась стоимость:

  • авиаперелетов (-10,7%);
  • проезда в поездах дальнего следования (-3,1%);
  • тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами (-26,8%).
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#Общество#Пермь#Пермьстат#Цены#Статистика
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