Подорожала рыба и подешевели апельсины. Как за сентябрь изменились цены в Прикамье

Значительно повысилась цена на икру лососевых рыб (+9,5%), живую и охлажденную рыбу (+7,2%), соленую сельдь (+3,4%). Стали недоступнее для жителей Прикамья хлеб и хлебобулочные изделия, зефир, пастила: мягкие, глазированные шоколадом, конфеты, а также глазированные сырки, сметана, сливки, питьевое молоко и сливочное масло — рост цен на эти позиции составил от 1,4% до 7,8%. Однако на 0,3%-3,8% снизились потребительские цены на вермишель, рис, овощные консервы, сахар, овсяную и перловую крупу, а также куру охлажденную и мороженную.