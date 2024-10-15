Пьяная сотрудница правоохранительных органов в Мариинске насмерть сбила человека

Posted 15 октября, 08:07
Published 15 октября, 08:07
Modified 15 октября, 08:10
Updated 15 октября, 08:10
В Мариинске будут судить сотрудницу правоохранительных органов, которая насмерть сбила человека.
По информации СУ СК России по Кузбассу, 3 августа текущего года 41-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения села за руль иномарки. Она выехала на обочину дороги на ул. Школьной справа по ходу движения и сбила пенсионера, который в это время шел по обочине с велосипедом в попутном направлении.
В результате аварии пострадавший скончался на месте ДТП. Обвиняемая сотрудничала со следствием и полностью признала вину. Сейчас она находится под стражей, а материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, пишет VSE42.Ru. Виновнице ДТП грозит до 12 лет заключения.