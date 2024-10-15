properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 08:07

Published 15 октября, 08:07

Modified 15 октября, 08:10

Updated 15 октября, 08:10

Пьяная сотрудница правоохранительных органов в Мариинске насмерть сбила человека

Пьяная сотрудница правоохранительных органов в Мариинске насмерть сбила человека

15 октября 2024, 08:07
Фото: 1MI
Сюжет
Дтп
Материалы уголовного дела направлены в суд.

В Мариинске будут судить сотрудницу правоохранительных органов, которая насмерть сбила человека.

По информации СУ СК России по Кузбассу, 3 августа текущего года 41-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения села за руль иномарки. Она выехала на обочину дороги на ул. Школьной справа по ходу движения и сбила пенсионера, который в это время шел по обочине с велосипедом в попутном направлении.

В результате аварии пострадавший скончался на месте ДТП. Обвиняемая сотрудничала со следствием и полностью признала вину. Сейчас она находится под стражей, а материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, пишет VSE42.Ru. Виновнице ДТП грозит до 12 лет заключения.

Читайте также:
Водитель Mercedes выехал на «встречку» в Прикамье и погиб с тремя пассажирамиНа шоссе Космонавтов в Перми вчера насмерть сбита женщинаВозбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Карагае
#Происшествия#Дтп#Смертельное дтп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика