Пьяная сотрудница правоохранительных органов в Мариинске насмерть сбила человека

По информации СУ СК России по Кузбассу, 3 августа текущего года 41-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения села за руль иномарки. Она выехала на обочину дороги на ул. Школьной справа по ходу движения и сбила пенсионера, который в это время шел по обочине с велосипедом в попутном направлении.