РЭО: В Воронежской области построят мусоросортировочный завод на 25,6 тысячи тонн

Posted 15 октября, 12:17
Published 15 октября, 12:17
Modified 15 октября, 12:17
Updated 15 октября, 12:17
Местные власти заключили концессионное соглашение, предполагающее строительство объекта, мощность которого составит 25,6 тысячи тонн и 25 тысяч тонн размещения отходов в год.
Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, уточнил, что общая стоимость проекта составляет 695,766 миллиона рублей, из них 481,797 миллиона рублей будет профинансировано компанией. Об этом сообщает 56orb.ru.
Концессионное соглашение было подписано правительством региона и ООО «Экомир» в конце сентября этого года. Объект планируют построить в Поворинском муниципальном районе.
Проект был разработан регионом и передан концессионеру. Начало финансирования возможно уже в первом квартале 2025 года.