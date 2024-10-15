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Posted 15 октября, 07:27

Published 15 октября, 07:27

Modified 15 октября, 07:39

Updated 15 октября, 07:39

В Росздравнадзоре рассказали, есть ли дефицит антибиотиков в аптеках Прикамья

СМИ пишут, что некоторые антибиотики пропали из аптек. Стоит ли переживать пермякам?

15 октября 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney

В Росздравнадзоре рассказали, есть ли дефицит антибиотиков в аптеках Прикамья

О дефиците препаратов вчера рассказали федеральные СМИ.

В сети появилась информация, что в аптеках пяти регионов (Дагестан, Крыма, Чечня, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия) нет в продаже препаратов, содержащих в составе такие действующие вещества как эритромицин, кларитромицин, азитромицин и рокситромицин. В частности, об этом в понедельник, 14 октября, писали «Известия».

В Росздравнадзоре опровергли информацию в тот же день. По данным федерального органа, информация о нехватке лекарств не соответствует действительности. Антибактериальные препараты есть в продаже в лечебной и аптечной сети, в том числе в вышеуказанных регионах.

В ответе на запрос корреспондента Properm.ru территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю также сообщил, что дефицита данных препаратов в регионе нет. Сейчас в аптеках Прикамья в наличии есть более 65 тыс. упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием азитромицин, а также более 15 тыс. упаковок кларитромицина, более 2 тыс. упаковок эритромицина и 30 упаковок рокситромицина. В ведомстве напомнили, что решение о назначении того или иного препарата принимает врач, учитывая анамнез заболевания.

Ранее Properm.ru писали о ситуации с лекарствами от ВИЧ, а также препаратами для животных.

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#Общество#Пермь#Лекарства#Аптеки#Росздравнадзор
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