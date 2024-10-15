СМИ пишут, что некоторые антибиотики пропали из аптек. Стоит ли переживать пермякам?

В ответе на запрос корреспондента Properm.ru территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю также сообщил, что дефицита данных препаратов в регионе нет. Сейчас в аптеках Прикамья в наличии есть более 65 тыс. упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием азитромицин, а также более 15 тыс. упаковок кларитромицина, более 2 тыс. упаковок эритромицина и 30 упаковок рокситромицина. В ведомстве напомнили, что решение о назначении того или иного препарата принимает врач, учитывая анамнез заболевания.