Сотрудника строительной компании из Уфы будут судить в Перми за коммерческий подкуп

Posted 15 октября, 16:19
Published 15 октября, 16:19
Modified 15 октября, 16:21
Updated 15 октября, 16:21
В Пермский районный суд поступило уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении директора крупной компании, занимающейся обеспечением работы магистральных нефтепроводов, сообщили в региональной прокуратуре. Уголовное дело расследовалось в СУ СКР.
По информации журналиста Properm.ru, речь идет о передаче денег от сотрудника уфимского ООО «Спецавтортрейд» инженеру подразделения АО «Транснефть». Передача 85 тыс. рублей происходила в Перми, пояснили журналисту Properm.ru собеседники, поскольку инженеры строительного контроля АО работают на приемке объектов компании по всей стране.
Руководителя проектов «Спецавтотрейд» обвиняют в том, что по версии следствия, в 2022 году обвиняемый передал инженеру строительного контроля «Транснефти» 85 тыс. рублей за приемку без замечаний работ, выполненных его предприятием на производственных объектах. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за заведомо незаконные действия (бездействие)).
В отношении инженера строительного контроля следственными органами возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ — за получение коммерческого подкупа.
Согласно открытых данных, в 2023 году после расторжения контракта между ООО «Спецавтотрейд» и АО «Транснефть-Верхняя Волга» предприятие из Уфы было внесено в реестр недобросовестных поставщиков ввиду существенного нарушения во время исполнения заключенного по 223-ФЗ контракта. Сейчас «Спецавтотрейд» находится в процедуре банкротства.
В сентябре АО «Транснефть — Верхняя Волга» взыскало с уфимского подрядчика 10,9 млн рублей убытков. Как следует из материалов арбитражного дела, в 2022 году между компаниями был заключен госконтракт на техническое перевооружение производственных мощностей «Транснефти». Во время производства работ самосвал «Спецавтотрейда» повредил кабельную эстакаду линейной производственно-технической станции. Во время движения грузовика от площадки складирования к месту разработки грунта с не опущенным кузовом конструкция была снесена и упала на проезжую часть.