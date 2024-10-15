Сотрудника строительной компании из Уфы будут судить в Перми за коммерческий подкуп

В сентябре АО «Транснефть — Верхняя Волга» взыскало с уфимского подрядчика 10,9 млн рублей убытков. Как следует из материалов арбитражного дела, в 2022 году между компаниями был заключен госконтракт на техническое перевооружение производственных мощностей «Транснефти». Во время производства работ самосвал «Спецавтотрейда» повредил кабельную эстакаду линейной производственно-технической станции. Во время движения грузовика от площадки складирования к месту разработки грунта с не опущенным кузовом конструкция была снесена и упала на проезжую часть.