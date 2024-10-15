Стало известно, где в Перми и Очере можно без записи привиться от гриппа

Posted 15 октября, 08:40
Published 15 октября, 08:40
Modified 15 октября, 08:42
Updated 15 октября, 08:42
В Прикамье на этой неделе работают пять мобильных пунктов вакцинации. Четыре из них находятся в Перми, один — в Очере, сообщают в пресс-службе регионального Минздрава.
Сделать прививку можно в следующих пунктах:
В Очере пункт вакцинации откроется в эту пятницу, 18 октября. Он будет работать в ТЦ «Караван» (ул. Ленина, 46). Здесь можно сделать прививку от гриппа. Для прохождения вакцинации нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, перед процедурой проводится врачебный осмотр.