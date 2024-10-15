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Posted 15 октября, 08:40

Published 15 октября, 08:40

Modified 15 октября, 08:42

Updated 15 октября, 08:42

В Перми и Очере на этой неделе работают пять пунктов вакцинации

Стало известно, где в Перми и Очере можно без записи привиться от гриппа

15 октября 2024, 08:40
Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

В Перми и Очере на этой неделе работают пять пунктов вакцинации

Сюжет
Вакцинация
Для прохождения процедуры нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В Прикамье на этой неделе работают пять мобильных пунктов вакцинации. Четыре из них находятся в Перми, один — в Очере, сообщают в пресс-службе регионального Минздрава.

Сделать прививку можно в следующих пунктах:

  1. ТРК «СпешиLOVE» (ул. Спешилова, 114, первый этаж)
    18 и 19 октября с 12:00 до 15:00
    В наличии вакцина от гриппа, пневмококковой инфекции и гепатита В.
  2. ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, второй этаж)
    15 и 17 октября с 11:00 до 18:00
    В наличии вакцина от гриппа.
  3. Центральный рынок (ул. Пушкина, 104, пункт в здании рынка, рядом с платной парковкой)
    16-18 октября с 10:00 до 14:00
    Есть вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции.
  4. ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б, первый этаж, отдельный вход возле первого входа в здание)
    15 и 17 октября с 17:00 до 19:00
    Есть вакцина от гриппа.

В Очере пункт вакцинации откроется в эту пятницу, 18 октября. Он будет работать в ТЦ «Караван» (ул. Ленина, 46). Здесь можно сделать прививку от гриппа. Для прохождения вакцинации нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, перед процедурой проводится врачебный осмотр.

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