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Posted 15 октября, 02:36

Published 15 октября, 02:36

Modified 15 октября, 02:38

Updated 15 октября, 02:38

ТОП-5 самых богатых женщин Пермского края

ТОП-5 самых богатых женщин Пермского края

15 октября 2024, 02:36
Фото: 1MI
В этом году в рейтинге богатейших людей 80 мужчин и 20 женщин соответственно.

В список богатейших женщин региона чаще всего попадают бизнес-партнеры основателей крупнейших компаний региона. Но мы не преуменьшаем их значение, а наоборот относим к категории self-made-женщин Пермского края, добившихся результатов в бизнесе самостоятельно, ведущих дела с партнерами, несмотря на малую публичность. Кроме того, в обновленном топ-100 на восемь женщин больше, чем раннее.

Самая богатая женщина Пермского края — Светлана Пахомова, бизнес-партнер Владимира Матыцына. Ее личные активы в 2023 году составили 3,3 млрд рублей, а годовая прибыль превысила 1,2 млрд.

Кроме производства алюминия и пластикатов, торговли топливом и арендного бизнеса, Пахомова зарабатывает на обеспечении сотрудников «Сорбента» завтраками и обедами. Годовой оборот заводского комбината питания составляет 11 млн рублей. Также немалый доход миллиардерше приносит «Уральский кабельный центр» — крупный поставщик кабельно-проводниковой продукции.

Вторая по размеру активов женщина-миллиардер из Прикамья — Татьяна Минибаева. Совладелица компании «Химпром» — поставщика полимеров для нефтяной промышленности — и одноименного торгового дома. Стоимость ее бизнеса составляет почти 2 млрд рублей.

На третьей позиции обосновалась Наталья Краева. Выручка ее компании «Строй-Комплекс» — субподрядчика в микрорайоне Любимов в Березниках — составила 4,6 млрд рублей.

Четвертое место заняла Лариса Кислицына — партнер по бизнесу крупнейшего фармдилера страны Александра Броварца, управляет 13 юрлицами аптечной сети «Планеты здоровья».

Пятерку богатейших женщин Прикамья занимает Жанна Кривощекова — бенефициар завода «Астралит», годовой оборот ее доли в промпредприятиях по изготовлению стеклопакетов превысил 8,7 млрд рублей. Доход семье Кривощековых приносит также ООО «Центр верных решений» с основным видом деятельности «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

#Пермский край#Топ-100#Деловые женщины#Татьяна Минибаева#Светлана Пахомова#Наталья Краева#Лариса Кислицына#Жанна Кривощекова
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