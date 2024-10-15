ТОП-5 самых богатых женщин Пермского края

В список богатейших женщин региона чаще всего попадают бизнес-партнеры основателей крупнейших компаний региона. Но мы не преуменьшаем их значение, а наоборот относим к категории self-made-женщин Пермского края, добившихся результатов в бизнесе самостоятельно, ведущих дела с партнерами, несмотря на малую публичность. Кроме того, в обновленном топ-100 на восемь женщин больше, чем раннее.