Участок улицы Соликамская полностью закроют для транспорта в субботу

В Мотовилихинском районе более чем на сутки полностью закроют движение транспорта на участке улицы Соликамской — от Кизеловской до Соликамской, 285. Ограничения продлятся с 00:00 19 октября до 06:00 20 октября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.