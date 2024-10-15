Участок улицы Соликамская полностью закроют для транспорта в субботу

Posted 15 октября, 11:27
Published 15 октября, 11:27
Modified 15 октября, 11:30
Updated 15 октября, 11:30
В Мотовилихинском районе более чем на сутки полностью закроют движение транспорта на участке улицы Соликамской — от Кизеловской до Соликамской, 285. Ограничения продлятся с 00:00 19 октября до 06:00 20 октября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
Объехать закрытый участок будет можно по ул. Липовая — Лянгасова — Целинная — Ивана Франко — Гашкова. В региональном Центре безопасности дорожного движения рассказали, что ограничение вводится на время проведения аварийных работ по замене водопропускной трубы. Водителей просят заранее планировать маршрут поездок.