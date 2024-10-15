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Posted 15 октября, 11:27

Published 15 октября, 11:27

Modified 15 октября, 11:30

Updated 15 октября, 11:30

В Перми 19 октября полностью закроют участок улицы Соликамская

Участок улицы Соликамская полностью закроют для транспорта в субботу

15 октября 2024, 11:27
Фото: Google Maps

В Перми 19 октября полностью закроют участок улицы Соликамская

Сюжет
Пермские дороги
Объехать можно будет по соседним улицам.

В Мотовилихинском районе более чем на сутки полностью закроют движение транспорта на участке улицы Соликамской — от Кизеловской до Соликамской, 285. Ограничения продлятся с 00:00 19 октября до 06:00 20 октября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Объехать закрытый участок будет можно по ул. Липовая — Лянгасова — Целинная — Ивана Франко — Гашкова. В региональном Центре безопасности дорожного движения рассказали, что ограничение вводится на время проведения аварийных работ по замене водопропускной трубы. Водителей просят заранее планировать маршрут поездок.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края
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#Авто#Пермь#Пермские дороги#Ограничение движения#Минтранс#Перекрытие движения
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