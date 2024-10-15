Уроженку Перми отправили под домашний арест за попытку повесить флаг РФ в Одессе

Надежда ошеломлена тем, что полиция Одессы выложила видео с ее дочерью в социальных сетях. «Казалось бы, это против Украины. Это как бы даже не должны были выставить, но кто-то выставил. Просто очень много людей в душе поддерживают всё, что она говорит, но сказать боятся», — отметила мать девушки.