Уроженку Перми отправили под домашний арест за попытку повесить флаг РФ в Одессе

Posted 15 октября, 10:51
Published 15 октября, 10:51
Modified 15 октября, 10:56
Updated 15 октября, 10:56
Пермячку Елену Чесакову отправили под домашний арест на 60 дней за попытку повесить флаг России на постаменте снятого памятника императрице Екатерине II. Об этом рассказала мать девушки Надежда журналистам RT. Женщина опровергла слухи о том, что ее дочь погибла в СИЗО.
Выяснилось, что в СИЗО Чесакова пробыла всего два дня, после чего ее отправили под домашний арест. Мать девушки удивилась тому, что у Елены был российский флаг, на что ее внук ответил: «мама, когда ей надо, найдёт всё».
Адвокат Елены Чесаковой посоветовал ей извиниться и сказать, что ее мнение по конфликту России и Украины изменилось, однако девушка ответила ему отказом. «Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, — я так и буду говорить», — сказала пермячка.
Семья Чесаковых родом из Перми и Иркутской области. «Мы все из России, так занесло нас на Украину волей судьбы. Тут сёстры замуж повыходили, на Украине. А в душе мы все россияне», — говорит Елена.
У Елены всегда была приверженность России, особенно это проявилось после событий 2 мая 2014 года в Одессе, рассказала ее мать. Надежда призналась, что не может убедить дочь идти на компромиссы — Елена отвечает, что она готова стоять за свои убеждения, даже если это приведет к тюрьме.
Надежда ошеломлена тем, что полиция Одессы выложила видео с ее дочерью в социальных сетях. «Казалось бы, это против Украины. Это как бы даже не должны были выставить, но кто-то выставил. Просто очень много людей в душе поддерживают всё, что она говорит, но сказать боятся», — отметила мать девушки.
Женщине грозит до трёх лет тюрьмы по статье об оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины».