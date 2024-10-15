В Чусовом начали судить за взятки бывшего замначальника ИК-37

Из материалов дела известно, что Шварев передавал осужденному Алиеву телефон для того, чтобы осужденный мог беспрепятственно звонить поставщикам кафе. Это произошло после того, как проверяющие колонию сотрудники собственной безопасности ФСИН узнали, что тот звонит поставщикам по разрешенной в колонии связи — проводному телефону, которым осужденным дозволено пользоваться строго по регламенту. Но, как выяснилось, Алиев использовал его не только для организации работы точки общепита. Используя возможность выхода в интернет он переводил деньги — с участием супруги — как оплачивая нужды колонии, так и лично для руководства ИК-37. Размеры переводов колебались от тысячи до 150 тыс. рублей.