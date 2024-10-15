В Чусовом начали судить за взятки бывшего замначальника ИК-37

Posted 15 октября, 13:02
Published 15 октября, 13:02
Modified 15 октября, 13:04
Updated 15 октября, 13:04
Сегодня, 15 октября, судья Чусовского городского суда Марина Анхимович начала рассматривать уголовное дело в отношении экс-заместителя начальника ИК-37 Андрея Шварева. Информацию об этом журналисту Properm.ru в инстанции подтвердили.
Сегодня в суде представитель гособвинения огласил обвинительное заключение бывшему сотруднику ФСИН. Кроме того, были допрошены свидетелей из числа сотрудников колонии. Заседание по делу длилось сегодня весь день, следующее назначено на 22 октября.
Сам Шварев вины в содеянном не признает. Его защита ссылается на противоречивость собранных следствием доказательств.
Как ранее сообщалось, Шварева весной задержали в Донецке и этапировали в Пермь. На фоне расследования уголовного дела о взятках в колонии от уволился из ИК-37 и заключил контракт с отдельным формированием «Каскад» внутренних войск ДНР. Как Шварев сообщал во время судебных заседаний по избранию меры пресечения, он планировал заключить контракт с Минобороны РФ, но не успел. Следственные органы возражали против приостановления расследования дела и возвращения Шварева в зону СВО.
Шварева обвиняют в двух эпизодах получения взяток и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 290, ч.1 ст. 286, ч.5 п. в ст. 290 УК РФ). В общей сложности следствие инкриминирует экс-сотруднику колонии получение от осужденных не менее 500 тыс. рублей и дорогостоящих часов от жены одного из заключенных. Уголовное дело по фактам преступлений в ИК-37 было возбуждено после обращения в Генпрокуратуру РФ отбывающего там наказание за убийство и покушение на убийство с проникновением в жилище Руслана Алиева.
Поступив в колонию в Чусовском районе, бывший военнослужащий из Дагестана сначала соглашался на требования руководства ИК о ремонте за его счет хоздвора и организации кафе для осужденных и сотрудников. Но через некоторое время ситуация перестала устраивать Алиева и он начал писать обращения и жалобы. После возбуждения уголовного дела в отношении руководства колонии этого осужденного перевели отбывать наказание в другой регион, там он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.
Из материалов дела известно, что Шварев передавал осужденному Алиеву телефон для того, чтобы осужденный мог беспрепятственно звонить поставщикам кафе. Это произошло после того, как проверяющие колонию сотрудники собственной безопасности ФСИН узнали, что тот звонит поставщикам по разрешенной в колонии связи — проводному телефону, которым осужденным дозволено пользоваться строго по регламенту. Но, как выяснилось, Алиев использовал его не только для организации работы точки общепита. Используя возможность выхода в интернет он переводил деньги — с участием супруги — как оплачивая нужды колонии, так и лично для руководства ИК-37. Размеры переводов колебались от тысячи до 150 тыс. рублей.