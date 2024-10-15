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Posted 15 октября, 10:25

Published 15 октября, 10:25

Modified 15 октября, 10:27

Updated 15 октября, 10:27

В Перми в ноябре откроется кафе сети «Восток-папа»

В Перми откроется еще одно кафе «Восток-папа»

15 октября 2024, 10:25
Фото: ideogram.ai

В Перми в ноябре откроется кафе сети «Восток-папа»

Сейчас идут подготовительные работы.

В ТРК «Семья» в Перми откроется кафе «Восток-папа». Оно появится на месте другого кафе восточной кухни — «Бахчисарай».

Открытие нового заведения запланировано на ноябрь. Об этом пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на руководителя направления недвижимости группы «ЭКС», управляющей ТРК, Елену Жданову. По словам Елены, управляющим рекомендуется обновлять кафе примерно раз в пять лет, чтобы поддерживать интерес посетителей. Для открытия кафе «Восток-папа» на фудкорте расширят площадь его зоны на 10%. Сейчас в «Семье» идет подготовка по установке нового оборудования.

По данным сервиса 2ГИС, в Перми открыты еще три филиала сети «Восток-папа» — они находятся в iMALL «Эспланада», ТРЦ «Планета» и ТЦ «Семь пятниц». В них можно попробовать блюда из мяса с мангала на углях и пиццу пиде, приготовленную в дровяной печи.

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#Общество#Пермь#Общепит#Кафе#Трк семья
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