В Перми откроется еще одно кафе «Восток-папа»

Открытие нового заведения запланировано на ноябрь. Об этом пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на руководителя направления недвижимости группы «ЭКС», управляющей ТРК, Елену Жданову. По словам Елены, управляющим рекомендуется обновлять кафе примерно раз в пять лет, чтобы поддерживать интерес посетителей. Для открытия кафе «Восток-папа» на фудкорте расширят площадь его зоны на 10%. Сейчас в «Семье» идет подготовка по установке нового оборудования.