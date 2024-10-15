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Posted 15 октября, 16:52

Published 15 октября, 16:52

Modified 15 октября, 16:54

Updated 15 октября, 16:54

В Перми пожарные спасли из горящей девятиэтажки 11 человек

В Перми пожарные спасли из горящей девятиэтажки 11 человек

15 октября 2024, 16:52
Фото: 1MI
На третьем этаже из-за неисправного электрооборудования загорелась домашняя утварь.

В минувший понедельник в Перми на на проспекте Парковый горели вещи в квартире на третьем этаже девятиэтажки. Сообщение о пожаре поступило 14 октября в 15 часов 6 минут. На пожаре погибших нет, один человек травмирован.

По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горит домашняя утварь в двух комнатах на третьем этаже 9-ти этажного дома. В подъезде наблюдалось задымление.

Площадь пожара составила 20,5 квадратных метров, сообщают в пресс-службе главка МЧС.

Газодымозащитники МЧС России спасли одиннадцать человек с помощью спасательных устройств и вывели жителей по лестничному маршу на улицу.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

#Происшествия#Пермский край#Пожар#Пожар чп
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