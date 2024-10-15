В Перми пожарные спасли из горящей девятиэтажки 11 человек

Posted 15 октября, 16:52
Published 15 октября, 16:52
Modified 15 октября, 16:54
Updated 15 октября, 16:54
В минувший понедельник в Перми на на проспекте Парковый горели вещи в квартире на третьем этаже девятиэтажки. Сообщение о пожаре поступило 14 октября в 15 часов 6 минут. На пожаре погибших нет, один человек травмирован.
По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горит домашняя утварь в двух комнатах на третьем этаже 9-ти этажного дома. В подъезде наблюдалось задымление.
Площадь пожара составила 20,5 квадратных метров, сообщают в пресс-службе главка МЧС.
Газодымозащитники МЧС России спасли одиннадцать человек с помощью спасательных устройств и вывели жителей по лестничному маршу на улицу.
Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.