В Перми прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на 2025–2027 годы

Из всех источников на социальную поддержку семей с детьми, инвалидов, пожилых людей, детей-сирот, семей участников СВО, а также на развитие инфраструктуры соцсферы будет выделено из всех источников более 195 млрд рублей. Также проектом бюджета предусмотрена индексация мер соцподдержки населения с 2025 года на 5,2%. Около 1 млрд рублей направят на ремонт и укрепление материально-технической базы 186 соцобъектов, таких как дома-интернаты для престарелых и инвалидов, реабилитационных центров и других. Власти продолжат строить и обновлять образовательные, культурные, спортивные и туристические учреждения.