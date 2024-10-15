В Перми прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на 2025–2027 годы

Posted 15 октября, 13:15
Published 15 октября, 13:15
Modified 15 октября, 13:18
Updated 15 октября, 13:18
Сегодня, 15 октября, в парламенте Прикамья состоялись публичные слушания по проекту Закона о бюджете Пермского края на 2025–2027 года, внесенного главой региона Дмитрием Махониным. Процедура обязательна и проводится Заксобранием Прикамья ежегодно. В мероприятии участвуют представители общественных и профсоюзных организаций, органы власти, ученые-эксперты, депутаты краевого парламента и активные жители региона.
Дмитрий Махонин рассказал о формировании бюджета региона. Он отметил, что 60% собственных доходов — это налоги промышленных предприятий и малого и среднего предпринимательства (МСП), а еще 34% — налоги физических лиц, в том числе от работников промпредприятий и малого и среднего предпринимательства. Основным направлением расходов на ближайшую трехлетку стали здравоохранение, социальная поддержка жителей, развитие образования, сферы ЖКХ, спорта, а также поддержка бизнеса и промышленности.
Бюджет Пермского края остается устойчивым и сбалансированным, подчеркнули в Минфине региона. Планируется, что его доходы вырастут: в 2025 году — 241 млрд рублей, в 2026 году — 244 млрд рублей, в 2027 году — 253 млрд рублей. Расходы: в 2025 году — 268 млрд рублей, в 2026 году — 270 млрд рублей, в 2027 году — 272 млрд рублей. Краевая казна останется социально ориентированной: около 70% расходов бюджета Прикамья направят на соцпрограммы.
К примеру, за три года на реализацию госпрограммы «Качественное здравоохранение» в Пермском крае будет направлено 276,7 млрд рублей, с учетом средств ТФОМС. Благодаря этому вырастут объемы капремонта медучреждений в территориях Прикамья, появятся новые больницы и стационары, будет закуплено новое медоборудование и увеличено финансирование лекарственного обеспечения.
Из всех источников на социальную поддержку семей с детьми, инвалидов, пожилых людей, детей-сирот, семей участников СВО, а также на развитие инфраструктуры соцсферы будет выделено из всех источников более 195 млрд рублей. Также проектом бюджета предусмотрена индексация мер соцподдержки населения с 2025 года на 5,2%. Около 1 млрд рублей направят на ремонт и укрепление материально-технической базы 186 соцобъектов, таких как дома-интернаты для престарелых и инвалидов, реабилитационных центров и других. Власти продолжат строить и обновлять образовательные, культурные, спортивные и туристические учреждения.
На обновление коммунальной инфраструктуры на 2025–2027 годы будет выделено 3,8 млрд рублей софинансирования, из федерального бюджета — 3,6 млрд рублей. Свыше 5 млрд рублей на три года заложены на расселение жильцов из аварийных и ветхих домов.
В новом бюджете на три года на строительство и ремонт 25 дорожных объектов региона направят 36 млрд рублей, а на ремонт и содержание 3,5 тыс. км дорог — 25 млрд рублей, еще 9 млрд рублей — на обновление местных дорог. Средства в краевой казне будут заложены на поддержку промышленности и МСП — это позволяет наращивать производительность труда, открывать новые производственные площадки и увеличивать объем продукции. Поддержка будет оказываться и муниципалитетам: средняя динамика роста расчетных бюджетов округов и районов в 2025 году достигнет 18,2%, сохранятся и существующие дотации.