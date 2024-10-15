В Перми учеников десяти школ кормят с нарушениями

Posted 15 октября, 07:57
Published 15 октября, 07:57
Modified 15 октября, 07:59
Updated 15 октября, 07:59
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю организовало проверку бесплатного горячего питания учеников начальных классов в 23 школах, в 10 из которых были обнаружены нарушения. Информация о результатах мониторинга была размещена на сайте ведомства.
В одной из школ сотрудники столовой снижали энергетическую ценность обеда. В девяти школах были обнаружены иные нарушения, включая хранение личных вещей в производственных помещениях столовой, совместное хранение верхней и специальной одежды, а также использование досок для разделки с трещинами.
Также надзорное ведомство провело проверки поставщиков, ответственных за организацию питания в школах. Было выявлено некорректное соблюдение правил хранения и маркировки пищевых продуктов, а также ненадлежащее прохождение медицинских осмотров, гигиенического обучения, аттестации и вакцинации сотрудниками организаций.