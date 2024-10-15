В Перми учеников десяти школ кормят с нарушениями

В одной из школ сотрудники столовой снижали энергетическую ценность обеда. В девяти школах были обнаружены иные нарушения, включая хранение личных вещей в производственных помещениях столовой, совместное хранение верхней и специальной одежды, а также использование досок для разделки с трещинами.