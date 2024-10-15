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Posted 15 октября, 07:57

Published 15 октября, 07:57

Modified 15 октября, 07:59

Updated 15 октября, 07:59

В Перми учеников десяти школ кормят с нарушениями

В Перми учеников десяти школ кормят с нарушениями

15 октября 2024, 07:57
Фото: 1MI
Сюжет
Школы
Мониторинг бесплатного горячего питания был проведен в 23 школах.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю организовало проверку бесплатного горячего питания учеников начальных классов в 23 школах, в 10 из которых были обнаружены нарушения. Информация о результатах мониторинга была размещена на сайте ведомства.

В одной из школ сотрудники столовой снижали энергетическую ценность обеда. В девяти школах были обнаружены иные нарушения, включая хранение личных вещей в производственных помещениях столовой, совместное хранение верхней и специальной одежды, а также использование досок для разделки с трещинами.

Также надзорное ведомство провело проверки поставщиков, ответственных за организацию питания в школах. Было выявлено некорректное соблюдение правил хранения и маркировки пищевых продуктов, а также ненадлежащее прохождение медицинских осмотров, гигиенического обучения, аттестации и вакцинации сотрудниками организаций.

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#Пермь#Образование#Школы#Роспотребнадзор#Нарушения#Питание#Контроль#Поставщики#Медицинский осмотр#Гигиена
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