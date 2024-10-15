В Перми задержали гражданина, оставившего на автовокзале пакет с гранатой

Вечером 14 октября в отдел полиции Свердловского района Перми поступило сообщение о том, что в зале ожидания автовокзала на сиденье обнаружен предмет похожий на гранату. Из здания были эвакуированы посетители и персонал, на место прибыли все экстренные службы, официально сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе главка МВД по Пермскому краю.