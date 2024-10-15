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Posted 15 октября, 10:54

Published 15 октября, 10:54

Modified 15 октября, 11:16

Updated 15 октября, 11:16

В Перми задержали гражданина, оставившего на автовокзале пакет с гранатой

В Перми задержали гражданина, оставившего на автовокзале пакет с гранатой

15 октября 2024, 10:54
Фото: properm.ru
В полиции рассказали об опасной находке на территории пермского автовокзала.

Вечером 14 октября в отдел полиции Свердловского района Перми поступило сообщение о том, что в зале ожидания автовокзала на сиденье обнаружен предмет похожий на гранату. Из здания были эвакуированы посетители и персонал, на место прибыли все экстренные службы, официально сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе главка МВД по Пермскому краю.

Взрывотехниками ОМОН Росгвардии было установлено, что граната опасности для окружающих не представляет.

При просмотре камер видеонаблюдения, сотрудниками полиции установлен гражданин, который оставил предмет. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ведется следствие.

В Перми проводится проверка после обнаружения подозрительного предмета на автовокзале
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#Происшествия#Общество
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